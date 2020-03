Craiova nici nu ia in calcul REDUCEREA salariilor jucatorilor: "Nu se pune problema de asa ceva!" Cum considera oltenii ca ar trebui facut clasamentul

Fotbalul romanesc a fost pus pe pauza din cauza pandemiei de coronavirus, iar reluarea acestuia pare aproape imposibila din cauza evolutiei sale rapide.

Mai multe echipe din Liga 1 se confrunta cu o criza economica din cauza intreruperii campionatului, deoarece nu mai pot suporta salariile jucatorilor. Astfel, cluburi importante precum FCSB sau Viitorul au decis scaderea salariilor la jumatate.

Sorin Cirtu, presedintele Universitatii Craiova, a vorbit in exclusivitate pentru PRO X si a declarat ca nu au de gand sa reduca salariile jucatorilor, cel putin deocamdata. De asemenea, oficialul oltenilor a explicat si cum ar trebui facut clasamentul in cazul in care se va 'ingheta' sezonul.

"La noi nu se pune problema de scaderea salariilor, daca este intreruperea de doua luni, nu se va umbla in niciun caz la salariile jucatorilor. Am avut o discutie cu domnul Rotaru, i-am explicat si a spus ca jucatorii pot sta linistiti din punctul asta de vedere.

Daca se va prelungi perioada, atunci o sa ne punem problema asta, insa acum nu.

Nu ma interesaza ce spune Gigi sau logica lui, insa mi se pare normal sa iei 26 de etape in considerare, pentru ca sezonul regulat a fost facut pentru a intra in sezonul acesta de play-off si sa stabilesti o ierarhie finala. Tu fix asta nu joci, partea de play-off. Sa anulezi doua meciuri e una, dar sa nu iei in considerare 26 de etape este absurd.

Cei de la Federatie trebuie sa decida fara a gandi interesele lui X sau Y", a declarat Sorin Cirtu la PRO X.