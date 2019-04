CFR Cluj 1-3 Astra | "CFR a condus jocul!" Reactia lui Costel Enache dupa victoria mare de la Cluj: "Nu am facut un joc foarte bun"

Astra a reusit sa invinga CFR Cluj in turul primei semifinale a Cupei Romaniei.

Dupa meci, Costel Enache, antrenorul Astrei, nu s-a hazardat si a declarat ca echipa sa nu a facut un gol stralucit, insa a fost mai buna pe partea defensiva decat CFR Cluj. Chiar daca a invins categoric, tehnicianul echipei din Giurgiu nu crede ca lucrurile sunt decise si considera ca returul trebuie pregatit si mai bine decat meciul de astazi.

"Nu neaparat ca ne-am pregatit pentru un joc ofensiv azi, eu cred ca CFR a condus jocul, au avut posesie si au fost mai ofensivi. Noi nu am facut un joc stralucit, dar a fost un joc eficient. Comparand cele doua jocuri, prefer partea a doua. Azi nu am facut un joc foarte bun, dar am facut un joc inteligent si am gestionat bine partea defensiva.

Nu cred ca e dreptul meu sa judec echipa CFR-ului. Am spus ca am simtit o echipa puternica, nu au gasit finalizarea.

Am fi naivi sa credem ca suntem calificati. Trebuie sa pregatim atent returul, adversarul poate oricand sa intoarca rezultatul.

Denis e pregatit pe partea de gaming. Avem ceva tragatori de elita. A fost un team-building. Am incercat sa iesim din monotonie, sa mai coloram viata.

E greu de gestionat un club de liga 1. Se intampla sa trecem si noi printr-o perioada mai tulbure. Lucrurile se asaza. Noi trebuie sa ne vedem de treaba, pentru ca asta ne este meseria", a spus Costel Enache dupa meci.