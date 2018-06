"Contra vorbeste mai des cu Ana decat mine!" Ce spune Reghecampf despre echipa nationala

Reghecampf nu exclude orice implicare a sotiei sale in deciziile tehnice pe care le ea si spune ca ar putea fi in viitor antrenor al nationalei.

Reghecampf spune ca Anamaria Prodan nu i-a influentat niciodata hotararile legate de echipele pe care le antrena.

"Ce treaba are Ana cu ce fac eu? Ce treaba am eu cu impresariatul, fac eu transferuri? Cosmin Contra este nasul meu si vorbeste de mai multe ori la telefon cu Ana decat vorbesc eu. Asta ce inseamna, ca si despre el spun ca e antrenor-impresar? Sunt multi oameni din fotbalul romanesc care vorbesc cu Ana. Eu chiar nu am nicio treaba cu impresariatul. Familia mea e bine cand eu sunt bine ca antrenor. Deci n-am cum sa aleg jucatorii in functie de impresari. Gandesc profesional si nu ma intereseaza ca un fotbalist este sau nu jucatorul Anei", a spus Reghecampf pentru Gazeta.