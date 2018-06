Prima reactie a FCSB dupa dezvaluirile contractului cu Firea! Ce prevede acordul

Presedintele Argaseala spune ca initiativa semnarii contractului de mentenanta a gazonului prin intermediarul FCSB a apartinut Primariei.

Argaseala explica modul in care functioneaza asocierea dintre PMB si FCSB. Detalii despre angajamentul semnat intre cele doua parti cititi aici!

"In octombrie 2017 a fost semnat un protocol valabil pana pe 30 iunie. Primaria a vut ideea, Primaria a venit si a spus ca doreste ca in contul chiriei pe care trebuie s-o platim pentru stadion, in masura in care sumele respective nu depasesc valoarea chiriei, noi sa facem acest protocol in 3. Mentenanta nu inseaman doar intre meciuri, inseamna si cele pentru meci, inainte, la pauza. Inclusiv trasarea liniilor, udarea, portile. Niste terenuri de antrenament nu sunt acelasi lucru cu unul mare de joc. E vorba de alta mentenanta. Noi suntem obligati, prin protocol, sa platim doar pana la compensarea chiriei si utilitatile. Platim doar in limita a ce datoram primariei", a spus Argaseala pentru GSP.