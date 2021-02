Continua COSMARUL lui Nedelcu! Aproape sa PLANGA dupa ce s-a prabusit pe teren! A iesit iar accidentat: detalii complete

Dragos Nedelcu a rezistat doar 10 minute pe teren in FCSB - Chindia!

Folosit titular in centrul apararii, Nedelcu a acuzat probleme la coapsa si a cerut sa fie inlocuit. Abia revenit in propria jumatate de teren dupa o faza fixa la poarta adversa, Nedelcu a simtit o durere la piciorul drept si s-a prabusit pe gazon. Fotbalistul a cerut interventia medicilor, dar a reusit pana la urma sa iasa singur de pe teren. In locul sau, la FCSB a intrat Miron.

Nedelcu abia s-a intors la cea mai buna forma fizica dupa accidentarea grava suferita anul trecut in meciul cu CFR Cluj. Ruptura de ligamente l-a tinut 7 luni departe de teren.

Becali a hotarat ca Nedelcu sa fie folosit fundas central, si nu mijlocas defensiv, post pe care s-a remarcat la Viitorul. Nedelcu a avut cateva aparitii in centrul apararii si inainte de accidentarea suferita in 2020. Becali e convins ca acela e postul pe care va da cel mai bun randament: "El la juniori numai acolo juca, eu spun ca va fi printre cei mai buni fundasi din Romania!"