Apele devin ce în ce mai agitate la Petrolul Ploiești chiar în debutul sezonului. Deși au trecut doar trei runde de la începutul sezonului, formația condusă de Florin Pârvu rămâne fără unul dintre cei mai valoroși fotbaliști din Superliga.

Constantin Budescu, OUT de la Petrolul!

Constantin Budescu a decis să plece de la Petrolul, marți dimineață, anunță Fanatik. "Magicianul" echipei prahovene a fost schimbat în min.63 al meciului cu Voluntari (0-2), iar decizia antrenorului Florin Pârvu l-a revoltat.

Se pare că nu a mai existat vreo cale de împăcare între cei doi, iar Budescu ar fi cerut rezilierea contractului. Petrolul ocupă locul 12 în ierarhia Superligii, cu două puncte după trei etape disputate.

Ce spunea antrenorul Petrolului despre relația cu Budescu

Florin Pârvu a vorbit pentru Gsp în urmă cu două luni despre relația pe care o are cu Constantin Budescu.

"Costică nu mai are nevoie de prezentare. E vorba de un respect reciproc. Uneori a jucat, alteori nu. A fost situația de la meciul cu Hermannstadt, până atunci n-a fost nimic, eu pun echipa mai presus de orice jucător. Aleg în funcție de adversar, de mai mulți factori. Revenind la Budi, lucrurile sunt în regulă, din punctul de vedere al amândurora. Și-a dat seama că a greșit și și-a cerut scuze în fața echipei, în vestiar. Lucrurile sunt în regulă, continuă la Petrolul, eu n-am nicio problemă", declara antrenorul prahovenilor, pentru sursa mai sus citată.

Petrolul - FC Voluntari 0-2

PETROLUL: Zima - Papp, Seto, Garutti – Doua (Meijers 76), Budescu (Irobiso 63), Jair, Ţicu (cpt.) – Musi (M. Rădulescu 63), Z. Petrovic (L. Dumitriu 46), Grozav (Hanca 70). ANTRENOR: Florin Pîrvu

FC VOLUNTARI: Vâlceanu - Ricardinho, Matricardi, Armaş (cpt.) - Boboc, Raţă, Crepulja (Cocian 80), D. Andrei, Aliji – Nemec (D. Florea 84), Merloi (Marcelo Lopes 73). ANTRENOR: Ilie Poenaru

Cartonaşe galbene: Ţicu 25, Garutti 35, Irobiso 66, L. Dumitriu 84 / Merloi 45

Constantin Budescu, reacție acidă după înfrângerea cu FC Voluntari

De ce s-a enervat Budescu

Atacantul celor de la Petrolul Ploiești a vorbit după meciul cu FC Voluntari, arătându-se deranjat de faptul că a fost schimbat la începutul primei reprize.

"Prima repriză a fost destul de bună. Am avut câteva ocazii, dar nu am putut marca. A doua repriză a fost slabă. S-au făcut câteva schimbări și jocul nostru s-a cam dus. Abia începuse repriza a doua, încercam să punem presiune și să atacă. Am pierdut în două minute.

M-am dus la vestiare și m-am schimbat. Nu mai aveam drept de joc. Dacă m-a scos, nu mai puteam intra. M-am dus și m-am schimbat pentru că era foarte cald și am transpirat. Cam atât. Eram și supărat pentru că m-a scos după 10 minute. E decizia lor, nu a ea. Dacă nu pot, îmi văd de treaba mea. Eu am venit aici să ajut. Dacă încurc, îmi văd de treaba mea. Dacă nu ajut cu nimic și doar sunt schimbat... Eu am venit acasă și vreau să ajut această echipă. Dacă nu se poate, probabil vom găsi altă cale.

Și plecare e o variantă. Îmi place să joc fotbal și vreau să stau acolo unde oamenii sunt lângă mine și mă ajută, nu vreau să fiu prima schimbare. Eu am venit să ajut. Dacă nu ajut, îmi văd de drumul meu.", a spus Constantin Budescu, la finalul partidei.