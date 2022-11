Acționatul Mihai Rotaru a spus la finalul meciului cu Rapid, scor 2-2, că antrenorul are susținerea sa, însă președintele otenilor, Sorin Cârțu, s-a arătat deranjat de faptul că Rădoi nu l-a consultat înainte să ia o astfel de decizie.

„Sunt mulțumit și dacă echipa nu pierde. Până la urmă, meciul a fost împărțit, cu dominarea noastră în prima repriză, apoi a fost revenirea Rapidului. O echipă foarte grea, când joci la ei. Publicul creează presiune asupra jucătorilor adverși, asupra arbitrilor, e foarte greu.

Antrenorul trebuie să fie foarte pregătit tactic și să transmită asta jucătorilor. Organizarea începe cu apărarea. N-am discutat cu Mirel după partida cu Ocna Mureș. I-am transmis să îmi dea un telefon, nu mi-a dat telefon. Probabil nu avea timp, era preocupat de meciul ăsta (n.r. - cu Rapid).

Mi se pare ca sunt prea mulți jucători dați deoparte. El a scos în evidență niște lucruri care au deranjat, dar nimic concret. Sunt niște jucători despre care trebuie să discutăm în această pauză, dacă s-a demonstrat că nu ne ajută.

Am discutat cu Mirel cum am discutat și cu antrenorii precedenți. Îmi spun punctul de vedere, de fapt e o expertiză și o competență. Dacă vrei să ții cont de ea, bine. Dacă ești jupânul echipei, al vestiarului, ai principiile tale și filozofia ta, e problema ta. Dar eu îmi exprim expertiza”, a spus Sorin Cârțu la PRO ARENA, în emisiunea „Ora exactă în sport”.

Andrei Ivan, Jovan Markovic, Ionuț Vână și Sergiu Hanca au fost exclusi de Mirel Rădoi din lotul Universității Craiova pe perioadă nedeterminată.

Cum a motivat Mirel Rădoi excluderea celor patru jucători din lot

„Dacă voiam, îi țineam în lot. Cine se crede mai presus de regulile noastre, se înșală amarnic. Poate s-o facă, după ce nu mai sunt eu. Cât sunt eu, eu decid. Nu stau să mă rog de nimeni. Cred că toți jucătorii ar trebui să înțeleagă. Cei care n-au înțeles până acum, e doar problema lor.

Le-am atras atenția. Eu te aștept. Ai greșit o dată, îți dau și a doua șansă, pentru că și eu am fost jucător, și eu am greșit și mi s-a acordat a doua șansă. A treia șansă, îmi pare rău, trebuie să pleci.

Indolența, suficiența... Eu nu stau să mă rog de niciun jucător, le explic ce au de făcut, îi cântăresc în fiecare zi. Putem să-i luăm pe fiecare să vedem că fiecare a avut șanse. N-am nimic cu niciunul dintre ei.

Pe Ivan l-am avut la tineret, l-am rugat 'nu mai simula, te rog frumos!', am pus și amenzi. Ce face? Simulează cu Voluntari, accidentare.

De Marko mă rog. Dacă am ajuns noi să ne dorim mai mult decât el, problema e la el, nu la noi.

Sergiu a jucat titular când am venit. După o semi-rușine pe care am avut-o la Ocna Mureș, putea fi o rușine mai mare. Ține adversarul întruna, de parcă eram la o miuță între noi.

Pe Vînă l-am adus de la echipa a doua. Era cu Nistor. Dan a știut să profite de șansă, el, nu. Îmi pare rău.

Sunt excluși, vom vedea pe ce perioadă, vom decide zilele viitoare. Toată lumea trebuie să înțeleagă. Eu când am vorbit de evaluare, am fost foarte serios. Am fost sincer cu toți, le-am spus ce trebuie să facă.

Dacă cineva crede că din șase zile se poate antrena doar cinci, greșește. Pentru ziua aia în care nu se antrenează nu va juca și nu va face parte din grupul ăsta”, a spus Mirel Rădoi la finalul meciului cu Rapid.