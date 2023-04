Conducerea Rapidului, reacție fără precedent: "Am fost penibili! Mai bine nu mergem la Craiova dacă jucăm la fel"

Deși avea șansa de a urca pe locul 4 și de a se apropia de FCSB și CFR Cluj, Rapid a făcut un joc modest la Sfântu Gheorghe. Giuleștenii au șutat doar de două ori pe poartă și au ratat inclusiv un penalty, în minutul 90+3, prin Săpunaru.

Daniel Niculae, după Sepsi - Rapid 2-0: "Am fost penibili!"

Golurile lui Sepsi au fost marcate de Alexandru Tudorie (26) și Marius Ștefănescu (86).

La o zi după meci, Daniel Niculae, președintele celor de la Rapid, a avut o reacție foarte dură, una nemaiîntâlnită în era actuală a clubului din Giulești. Fostul actual a numit "penibilă" prestația echipei și a transmis că ar fi mai bine ca Rapid să nu se prezinte la meciul cu Universitatea Craiova dacă va avea aceeași evoluție ca în meciul de la Sfântu Gheorghe.

"Suntem dezamăgiți. Am făcut un meci foarte slab. În prima repriză am fost penibili. Să n-ai o tresărire de orgoliu, să n-ajungi la poartă, să nu ajungi să dai la poartă, să ai ocazii... primul șut pe poartă l-am avut în minutul 35. Nu știu ce s-a întâmplat. A doua repriză a fost cât de cât un plus pentru jucătorii intrați după pauză, dar a fost un meci foarte slab, dezamăgitor.

Dacă mergem la Craiova și repetăm partida, mai bine nu mai mergem. Rămânem acasă. Aseară, o minune a făcut ca scorul să nu fie mai nefavorabil. Ăsta e adevărul. Ar fi culmea să mă ascund în faptele vorbelor și să nu spun lucrurilor pe nume. Toată lumea știe. Jucătorii sunt foarte inteligenți și știu să-și facă autocritica. Ei știu ce partidă slabă, modestă au făcut aseară.

Trebuie să ne trezim, să fie meciul acesta un accident. Mai avem foarte multe meciuri cu echipe foarte bune și nu ne așteaptă nimeni cu brațele deschise. Ar fi bine ca primul obiectiv să fie un rezultat pozitiv la meciul contra Craiovei.

N-aș putea să nominalizez pe cineva că a fost peste media echipei. Am fost toți o apă și un pământ aseară. Încă suntem supărați. Sper ca toată lumea să fie la fel de supărată cum suntem noi, să ne facem fiecare autocritica, să vedem unde am greșit și să facem un rezultat bun la Craiova", a spus Daniel Niculae, la Fanatik.

În runda următoare, Rapid va juca la Craiova, pe terenul Universității, duminică, de la ora 21:00.

Clasamentul din Liga 1 (play-off)

1. Farul Constanța - 39p

2. CFR Cluj - 35p

3. FCSB - 34p

4. Universitatea Craiova - 29p

5. Rapid - 28p

6. Sepsi - 24p