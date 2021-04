Prima victorie dupa doua luni pentru Clinceni, playoff-ul e tot mai aproape! Markovici a marcat golul decisiv cu Poli Iasi in minutul 88! Cum arata clasamentul

Dupa 5 egaluri si o infrantere in ultimele 6 etape, Clinceniul a castigat din nou in Liga 1.

N-o mai facuse de pe 7 februarie, de la victoria cu FCSB de pe National Arena (1-0).



Clinceni - Poli Iasi s-a terminat 2-1. Ultima clasata a deschis scorul in minutul 18, prin Platini. In partea a doua, Clinceniul si-a adus aminte ce obiectiv vizeaza si a stat numai in jumatatea adversa. Cordea a egalat in minutul 55, iar Marjovic a adus victoria cu doua minute inaintea finalului dupa ce a reluat din apropiere o minge respinsa de Branescu.

Victoria o aduce pe Clinceni pe pozitia a 5-a cu o etapa inainte de finalul campionatului regulat. In ultima runda, Academica are meci cu Dinamo, in deplasare.

