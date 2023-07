Cele două echipe s-au întâlnit pe stadionul „Ion Oblemenco”, în a doua etapă a noului sezon al Superligii României.

Concluziile lui Eugen Neagoe, după egalul cu Oțelul Galați

După meci, Eugen Neagoe a precizat faptul că elevii săi au reușit să-i domine pe gălățeni și nu e deloc supărat pe ei, ci puțin dezamăgit pentru că Universitatea Craiova nu a reușit să marcheze.

„Cred că am făcut un joc bun. Am dominat în totalitate adversarul, din primul până în ultimul minut. Ne-am creat ocazii de a marca, dar nu am reușit să înscriem. Cred că am avut 72% posesie. Într-un joc de Liga 1 când joci așa nu cred că mai e ceva de spus. Nu a fost șansă în seara asta.

Jucătorii au avut atitudine, dar nu am reușit să marcăm. Dacă după asemenea joc nu câștigi ce e de spus? Chiar nu am nimic reproșat băieților. Doar golul ne-a regăsit.

(n.r. despre Andrei Ivan jucat atacant) Ivan e un jucător valoros, așa cum sunt și ceilalți băieți. Da, joacă acolo unde vom avea nevoie. Că va fi atacant, că va fi extremă dreapta, stânga, al doilea atacant. Va juca unde e nevoie. Cred că a făcu un joc bun, nu a fost rău deloc. A putut și el să marcheze. Au fost câteva situații după faze frumoase. Dar nu am reușit să marcăm.

Sunt puțin dezamăgit că nu am câștigat, dar nu sunt supărat pe băieți”, a spus Eugen Neagoe după meci.

Universitatea Craiova - Oțelul Galați 0-0

Prima repriză a fost de foc. Oltenii au fost în nenumărate rânduri extrem de aproape de a deschide scorul. Elevii lui Eugen Neagoe au nimerit toate barele porții adverse.

În repriza secundă, jocul s-a stins. Cu o ultimă suflare, trupa din Bănie a încercat să culeagă toate cele trei puncte din a doua etapă, însă scorul a rămas tot 0-0.

Echipele de start