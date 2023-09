Concluziile lui Elias Charalambous după victoria clară cu Universitatea Craiova + Detalii despre starea lui Florinel Coman 

Vicecampioana României a făcut spectacol în Ghencea în duelul de pe teren propriu cu Universitatea Craiova. Scorul a fost deschis de Darius Olaru, în minutul 13, iar Radunovic a dublat avantajul, în minutul 21, din pasa lui Alexandru Băluță. Tabela a fost închisă înainte de pauză, de Darius Olaru, care a marcat tot din pasa lui Octavian Popescu.

În a doua repriză, oltenii nu au reușit să le pună mari probleme jucătorilor lui Elias Charalambous, care au mai avut șanse de a marca, însă nu le-au concretizat.

Elias Charalambous: „Jucătorii au arătat că sunt pregătiți!”

Elias Charalambous a vorbit la finalul meciului, extrem de mulțumit de victoria obținută, dar și de faptul că echipa sa nu a încasat gol. Totodată, antrenorul a vorbit și starea lui Florinel Coman, care deși a fost convocat la echipa națională a acuzat o stare de răceală și ar putea absenta. Întrebat despre posibila aducere a lui Cristi Ganea, Charalambous a ezitat să ofere un răspuns concret, însă a lăsat de înțeles că oficialii echipei au în plan să mai facă transferuri.

„Vreau să-mi felicit jucătorii pentru atitudine și pentru efort. Au trebuit să aibă atitudine și disciplină. Au trebuit să fie agresivi și asta a fost cheia către victoria. Marea realizare e atitudinea pe care am avut-o în această seară.

Vestea bună e reprezentată de mentalitatea și atitudinea arătată azi. Nu am schimbat nimic, am urmat același program, dar ce am văzut astăzi de la jucători a fost că și-au dorit victoria, disciplina arătat a fost foarte bună. Trebuie să rămânem cu atitudinea asta și mentalitatea pentru restul meciurilor.

Sunt fericit pentru Tavi, sunt fericit pentru toți jucătorii, au arătat că sunt pregătiți, asta vine datorită antrenamentelor, dacă dau totul, chit că nu au primit atât de multe minute. Am văzut astăzi că jucătorii de care am avut nevoie au arătat că sunt pregătiți, e un lucru bun pentru noi.

Vorbim cu conducerea, schimbăm idei, orice jucător bun care credem că poate face parte din echipă și e o soluție poate veni. Îl știu foarte bine pe Cristi Ganea, e la Panathinaikos, am prieteni acolo, nu știm nimic oficial, când va semna vă anunță ofițerul de presă. Suntem fericiți că avem mulți jucători care înscriu, Darius e căpitanul, jucător important pentru noi, spun mereu că e inima echipei, dar e o victorie colectivă.

Avem nevoie de pauză, am început devreme sezonul, avem meciuri europene, jucătorii au nevoie de pauză. Coman a fost răcit zilele astea, va vorbi cu doctorii de la națională și vor decide împreună care e situația lui.

Vreau să le mulțumesc fanilor noștri, au fost incredibili, o atmosferă superbă, vreau să le mulțumesc pentru sprijin”, a declarat Elias Charalambous la finalul meciului.

FCSB este lider în clasamentul Superligii României, având 18 puncte strânse, cu două peste CFR Cluj. În următoarea etapă, FCSB se deplasează pentru duelul cu FC Hermannstadt.