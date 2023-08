Concluzii după etapa a 3-a a Superligii. FCSB, principala candidată la titlu. CFR Cluj renaște. Rapid se împiedică singură. Caramavrov analizează meciurile ultimei runde

Aceasta este FCSB, fără doar și poate, care a arătat până la cest moment cel mai bun fotbal.

Sunt câțiva jucători aici care au acumulat o experiență vastă în Liga 1, și mă refer în primul rând la Florinel Coman și la Olaru, liderii actualului lot, dar și la Radunovic, Djokovic, Băluță, chiar dacă ultimii doi au fost în străinătate în ultima vreme, dar și la Târnovanu, în ciuda tinereții, care are și el destule meciuri în prima divizie. Plus vechimea în muncă din campionatul italian a lui Chiricheș.

Concluzii după etapa a 3-a a Superligii. Caramavrov analizează meciurile ultimei runde

Dacă privim evoluțiile de până acum ale acestei echipe, cu excepția Sofia, unde exprimarea a fost dezamăgitoare, putem spune că FCSB este, în momentul de față, principala candidată la titlu. Dar, la acest club, nu poți ști niciodată cum apar frânele puse din interior. Plus că există în continuare problema absenței unui antrenor competent.

Surprinde regenerarea rapidă a celor de la CFR Cluj, club care a reușit să completeze golurile lăsate de plecările unor fotbaliști cu experiență și să-i integreze imediat pe nou-veniți. Plus că jocul cu Mandorlini la timonă este unul mai spectaculos, mai avântat, echipa produce ocazii și marchează meci de meci.

Să n-o subestimăm, așadar, pe fosta campioană. Are antrenor mult mai valoros decât FCSB, un președinte serios, care nu se scălămbăie în aparițiile tv, și acel „acasă” de care rivala nu dispune.

Mereu surprinzătoarea Sepsi

Pe locul 3 in clasament, mereu surprinzătoarea Sepsi, singura echipă fără gol primit în primele trei etape. De fapt, covăsnenii sunt „virgini” la acest capitol în toate cele cinci meciuri oficiale jucate în debutul sezonului (trei în campionat, turul de la Sofia, din Conference League, și Supercupa)! Iar asta denotă o organizare defensivă extraordinară, meritul principal fiind al noului antrenor, Liviu Ciobotariu.

Cu lotul pe care îl are la dispoziție, acesta se poate gândi chiar la titlu, contrar declarațiilor patronului, care spune că Sepsi nu are buget pentru un asemenea obiectiv, dar și la o calificare în grupele Conference League, ceea ce ar aduce un plus financiar important.

Și ajungem la locul 4, ocupat de Farul, campioana en-titre, după două victorii mincinoase, cu Hermannstadt și Voluntari, în care adversarele au ratat o mulțime de ocazii, plimbându-se printr-o apărare rarefiată.

Am mai scris de curând despre Hagi, experimentul cu două echipe nu a reușit. Dacă nu renunță repede la acesta și nu bagă meci de meci cei mai buni jucători, poate pierde și calificarea în tururile următoare ale Conference Legue, și lupta la titlu.

O altă echipă cu pretenții, Rapid, se află abia pe poziția a 7-a, după egalul surprinzător cu FC Botoșani, o formație care părea neomogenă înaintea deplasării din Giulești. Dar au avut grijă Săpunaru și Compania să-i bage în competiție și pe moldoveni.

Alb-vișiniii arătaseră potențial în precedentul meci, de la Cluj, cu Universitatea, dar ăsta-i Rapidul, nu? Una caldă, alta rece.

Universitatea Craiova, decizii dezechilibrate

Cu un lot apropiat valoric de cel al FCSB-ului, având în componență mulți jucători experimentați, cum sunt Bancu, Mitriță, Crețu, Ivan, chiar Markovic, Universitatea Craiova e doar pe locul 8!

Aici a contat mereu și lipsa de consecvență în ceea ce privește antrenorul principal. De exemplu acum. Ai încredere într-un tehnician, îl lași să facă toată pregătirea de vară și îl schimbi apoi după două etape! E ceva ce nu se leagă la Craiova, un dezechilibru în deciziile de importanță majoră. De aceea, cred că echipa lui Rotaru nu va câștiga campionatul nici în acest sezon.

Bineînțeles că suntem la început de campionat, că se mai pot schimb multe pe parcurs. Unii jucători pot intra în formă, alții pot avea găuri de potențial. Unele cluburi vor mai transfera, poate altele vor mai schimba antrenori. Aceasta este o analiză făcută la momentul actual. Mai vorbim după alte câteva etape.