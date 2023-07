Potrivit celor spuse de Iacob, Dinamo se confruntă cu datorii curente de aproximativ 800.000 de euro, suprapuse peste datoriile existente în planul de reorganizare, în valoare de peste 7 milioane de euro.

„Aceste datorii sunt către furnizori, Autoritatea Națională de Administrare Fiscală (ANAF), angajați, jucători și alte părți implicate în funcționarea clubului. Situația este gravă, iar orice creditor cu o sumă mai mare de 10.000 de euro poate cere falimentul clubului în instanță.

Astăzi, clubul Dinamo are datorii curente de aproximativ 800.000 de euro şi un singur plan de reorganizare aprobat, unde mai sunt datorii de aproximativ 7 milioane de euro. Din acest motiv, fiecare contract cu un angajat sau jucător, furnizor, sau partener, trebuie atent analizat, punând pe primul loc principiul maximizării averii debitorului. Nu ne putem permite să luăm decizii bazate pe dorinţe personale sau afinităţi. Datoriile acumulate sunt către furnizori, către ANAF, către oameni care au fost în interiorul clubului, către impozite şi taxe locale, şi inclusiv o tranşă din planul de reorganizare.

Aceşti 800.000 de euro sunt deja scadenţi, au diverse scadenţe. Există riscuri variate, evident că orice sumă de peste 10.000 de euro conferă şi riscul cererii falimentului. Nu cred că acesta este real astăzi, însă începând cu ziua de mâine, orice creditor care are o sumă de 10.000 de euro sau mai mare poate cere falimentul clubului. Şi mai există acolo şi o tranşă din planul de reorganizare, care este neachitată şi ar trebui achitată urgent. Nu este un semnal de alarmă, este o prezentare transparentă a situaţiei clubului şi a nevoilor financiare ale clubului.

La data de 24 februarie 2023, societatea Red&White Management SA a devenit acționar majoritar al clubului, preluând peste 80% din acțiuni.

Nu consider că mă aflu într-un război cu acţionarii, am în continuare responsabilitatea legală faţă de club şi nu ezit să transmit transparent ceea ce se întâmplă la club cu adevărat. Nu mă aflu în niciun caz într-un război cu acţionarii clubului, sunt evident nişte diferenţe de viziune, dar nu sunt într-un război. Nu vreau să dezbat subiectul AGA în acest moment, eu am angajat un avocat care să mă reprezinte, specializat în asta, pentru a mă asigura că procedura decurge în conformitate cu legea.

Cred în continuare în planul meu şi am reuşit lucruri foarte bune la Dinamo, în ciuda neajunsurilor. Vreau să reproiectez clubul după cele mai bune practici existente în fotbalul european. Sunt nişte divergenţe de viziune. Cred că persoanele cu expertiză trebuie să fie cele care coordonează proiectul, iar între mine şi Red&White, şi în special domnul Nicolescu, e o incompatibilitate conceptuală, de viziune, de conduită, de abordare şi de implementare a acestui proiect.

În interiorul clubului au ajuns sub 1,4 milioane de euro. Am cunoştinţă că s-au mai făcut plăţi pentru ridicarea interdicţiei la transferuri, undeva în jur de 400.000 de euro. Acţionarii au făcut aceste plăţi, dar nu ştiu detaliile din interiorul Red&White. Deci ajungem la 1,8-1,9 milioane de euro şi au mai fost unele sume pentru cantonament şi câteva prime acordate, în total probabil în jur de două milioane de euro. Erau alte sume în proiectul iniţial, era un alt efort pe care clubul trebuia să-l facă şi pe care clubul poate să îl facă în continuare.

Acum sunt cu totul şi cu totul alte sume, eu nu consider că sunt realiste, iar aporturile de până acum au fost aduse cu întârziere şi nu sunt la nivelul aşteptat, la care au fost estimate. Noi, ca să putem reproiecta clubul avem nevoie de bani rapid, nu avem nevoie de promisiuni, nu promisiunile ne ajută în acest moment. Noi în momentul de faţă, având această datorie de 800.000 de euro, nu putem să proiectăm clubul aşa cum ar trebui, cum ne-am dori”, a spus Vlad Iacob.