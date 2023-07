Decizia luată de Vlad Iacob, pe finalul ”mandatului” la Dinamo

Concret, Andrei Nicolescu și Eugen Voicu au vrut să-i ofere o altă funcție în cadrul clubului (director executiv). Asta ar fi însemnat să renunțe la poziție de administrator special și la dreptul de semnătură, lucru cu care Iacob nu ar fi fost de acord.

A existat un schimb de replici între Vlad Iacob și acționarii lui Dinamo în spațiul public, iar Nicolescu și Voicu au convocat Adunarea Generală a Acționarilor (AGA), unde se va discuta inclusiv schimbarea administratorului special.

Potrivit Radio Dinamo1948, vineri, 28 iulie, Vlad Iacob va susține o conferință de presă. Este de așteptat ca oficialul dinamovist să discute despre posibila sa plecare de la club.

Vlad Iacob: ”Explicația pe care am primit-o? 'Lucrurile se mai schimbă în viață'”

Chiar dacă acționarii au făcut ca plecarea lui Iacob să pară iminentă, oficialul dinamovist a rămas activ în viața clubului.

Într-un interviu acordat pentru PRO TV în urmă cu două săptămâni, Iacob a oferit varianta sa asupra a ceea ce se întâmplă la Dinamo în acest moment și a discuțiilor pe care le-a avut cu acționarii.

„Relația cu acționarii, în momentul de față, nu este una extraordinară. Aceștia am înțeles că au dorința de a mă schimba, în ciuda înțelegerilor pe care le-am avut atât înainte ca ei să ajungă la Dinamo, cât și după ce au ajuns la Dinamo. Înțelegerea a fost că eu voi rămâne în această poziție. Urma să primesc un contract, am primit o propunere abia acum două săptămâni, la mai bine de patru luni de la sosirea lor. Acea propunere nu putea fi implementată, din cauza lipsurilor financiare. Administratorul judiciar nu ar fi avizat, chiar dacă eu aș fi semnat acel contract. A fost o propunere care nu avea posibilitatea de a fi implementată. A fost o propunere pe care am refuzat-o, pentru că a venit la pachet cu renunțarea mea la funcția de administrator special, în totală opoziție cu înțelegerea inițială. Explicația pe care am primit-o a fost că 'lucrurile se mai schimbă în viață'.

Este o încercare de manipulare a suporterilor, este o absurditate. Am acționat mereu în favoarea lui Dinamo, toate deciziile le-am luat în urma consultărilor cu departamentele din interiorul clubului", a declarat Vlad Iacob, pentru PRO TV.