Claudiu Niculescu, DEMIS de la Voluntari? "E posibil sa plec, am jucat jalnic! E umilitor ce s-a intamplat!"

Claudiu Niculescu a parut resemnat dupa infrangerea cu Dinamo.

Voluntari 2-4 Dinamo / Antrenorul celor de la FC Voluntari, Claudiu Niculescu, a anuntat ca e posibil sa plece dupa infrangerea cu Dinamo!

"Am facut atatea cadouri. Era un meci cat de cat echilibrat, am inceput sa facem cadouri, greseli mari. Ei au jucatori de viteza care ne-au taxat. Ce am spus la conferinta de presa ca nu trebuie sa facem, asta am facut. Au fost ei mai periculosi cand aveam noi posesia.



De 3 saptamani le atrag atentia sa nu se relaxeze, incepusem bine play-out-ul, din pacate vorbele mele s-au adeverit. Urmeaza 2 meciuri extrem de importante care trebuie castigate. Au contat cele 4 absente: Balan, Pleasca, Lazar, Ivanovic. Pana la urma, trebuie sa ne uitam la noi si nu la adversar. Aratam jalnic in multe momente ale meciurilor si este deranjant.



Ce s-a intamplat in seara asta e umilitor, este a 2-a umilinta in cele 2 luni de cand a inceput play-out-ul. Nu imi gasesc prea multe cuvinte, supararea este mare si trebuie sa vedem ce facem de acum. La pauza trebuia sa fac 7-8 schimbari, am zis sa mai astept sa fortez pe atac, apoi am primit un nou gol.



Cred ca da (as putea fi demis), dar nu vreau sa vorbesc despre demisie sau demitere pentru ca nervii sunt intinsi la maxim si am putea face o prostie. Voi avea o decizie cu conducerea clubului si daca asa considera, le raman oricum recunoscator, am obtinut 2 performante foarte mari pentru acest club, din pacate s-a trait prea mult din el. Atrageam atentia asupra acestui aspect de la inceputul campionatului" a spus Claudiu Niculescu la Digi Sport.