Cele două cluburi s-au înfruntat în a 10-a etapă din sezonul regulat al Superligii României. Pe un Giulești plin ochi, „alb-vișinii” au reușit să obțină toate cele trei puncte.

Ciprian Deac știe unde s-a pierdut meciul din Giulești: "Nu ne-am mai putut reveni"

După meci, Ciprian Deac a subliniat că la golul al doilea înscris de Rapid, „dubla” lui Rrahmani, CFR Cluj a pierdut controlul și nu a mai putut să revină în meci.

„O primă repriză bună. La pauză parcă am ieșit altă echipă. Nu am fost echipa din prima repriză. Nu îmi găsesc explicația. Am intrat slab în a doua repriză. La 2-1 s-a terminat. Parcă nu ne-am putut reveni. A urmat și golul trei și acolo a fost gata.

Sper să fie un accident ce s-a întâmplat în seara asta. La fotbal nu te așteaptă nimeni. Eu nu cred că la golul anulat s-a tăiat, că am mai avut ocazii după. Dacă intram la pauză cu un gol avantaj, era mult mai confortabil.

Nu e nimic pierdut. Va urma și returul, play-off-ul. Mai sunt foarte multe meciuri de jucat. Eu cred că avem timp să ne revenim și să ne batem acolo sus”, a spus Ciprian Deac.

Rapid București - CFR Cluj 3-1

Albion Rrahmani a deschis scorul în minutul cinci, dar avantajul Rapidului nu a durat prea mult. Ciprian Deac a restabilit egalitatea (minutul 10), iar Juricic a majorat diferența (minutul 34), doar că VAR-ul a intervenit și a anulat reușita din cauza unei poziții de ofsaid.

În repriza secundă, Rapid București a dat startul recitalului. Mai întâi, Rrahmani a realizat „dubla” în minutul 51. Apoi, giuleștenii s-au năpustit la poarta lui Răzvan Sava. Golul trei a venit însă în minutul 71, când Claudiu Petrila a împins în cele din urmă mingea în plasă.

Echipele de start