CHINDIA - CRAIOVA, LIVE 17:30 | Craiova poate egala CFR-ul in clasament! Ultimatumul lui Piturca pentru elevii sai. Echipele probabile

Craiova face deplasarea la Ploiesti, acolo unde joaca Chindia Targoviste meciurile pe teren propriu din Liga 1.

Oltenii trec printr-o perioada excelenta. Jucatorii lui Victor Piturca au marcat de 8 ori in ultimele doua partide. Craiova a inscris de 4 ori in Cupa, cu Voluntari si de 4 ori in campionat cu Dinamo.

Victor Piturca a pastrat aceeasi nota pesimista ca inainte de fiecare meci.

"Degeaba am castigat cu Dinamo daca nu vom realiza acelasi lucru cu Targoviste, la Ploiesti. Am avut discutii in sensul asta cu ei, sper sa fi trecut peste euforia acelui joc, fiindca nu inseamna nimic, trebuie sa fii constant", a spus Victor Piturca inaintea meciului.

In acest moment, Craiova are 27 de puncte, in timp ce CFR Cluj are 30. Viitorul si Astra au urcat pe 2, respectiv 3, pentru ca au un meci in plus disputat.

Chindia Targoviste are doar 16 puncte adunate in 15 etape si e pe 11 in acest moment.

ECHIPELE PROBABILE

Chindia Targoviste: Aioani - Martac, Benga, Leca, Neciu - Bic, Negut, Rata, Mihai, Yameogo - Florea

Craiova: Pigliacelli - Vladoiu, Balasa, Acka, Bancu - Cosic, Ivanov, Cicaldau - Barbut, Ivan, Mihaila