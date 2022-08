CFR Cluj se întârește în atac, după accidentarea lui Debeljuh. Campioana vrea un atacant crescut de Benfica 

După accidentare lui Debeljuh, campioana României intenționează să se întărească în plan ofensiv și este la un pas de a-l transfera pe Ze Gomes (23 de ani), jucător crescut de Benfica. În prezent, fotbalistul evoluează în Serie D, la Seregno.

"Ne-am înțeles cu jucătorul, n-au fost probleme la vizita medicală, credem că se va rezolva totul în câteva zile, mai trebuie doar să vină niște acte de la Federația Italiană", a declarat un oficial de la CFR Cluj pentru gsp.ro.

Și jurnalistul Luca Bendoni a oferit detalii despre mutarea lui Ze Gomes la CFR Cluj: "Contract pe 3 ani, în ultimul sezon jucătorul va încasa mai mult de 100.000 de euro".

Zé Gomes has signed as new CFR Cluj player. Medicals already done. ???????? #CFRCluj

Three years contract - on the third season he'll earn more than €100k. ????

He was considered a top talent in Benfica Youth some time ago. Last year he played at Seregno - Italian Serie C. ???? pic.twitter.com/CuyJBX267f