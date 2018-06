CFR Cluj risca EXCLUDEREA din Europa din cauza unor datorii din trecut: "Am vorbit deja la FIFA!" Cati bani trebuie sa plateasca

CFR Cluj a castigat titlul de campioana la primul sezon dupa iesirea din insolventa. Totusi, clujenii nu scapa de problemele din trecut.

Ronny, fost jucator la CFR, ameninta clubul cu excluderea din cupele europene. Clujenii inca mai au datorii de 90.000 de euro catre fostul atacant brazilian.

"Sunt foarte trist pentru tot ceea ce mi se intampla. Am castigat cazul la UEFA inainte ca gruparea din Cluj sa intre in insolventa. Anul trecut, cei din Cluj au iesit din insolventa si nu si-au achitat datoriile. Sunt trist. Am primit 10 la suta din restantele de 100.000 de euro, mai astept restul de 90.000 de euro. Mai sunt jucatori neplatiti, dar nu vorbesc pentru ei", a spus Ronny in Gazeta Sporturilor.

"Sunt nervos fiindca forurile internationale au spus ca am dreptate si trebuie sa-mi primesc banii. Am vorbit la FIFA cu oamenii care se ocupa de caz si spuneau ca sefii CFR-ului ar trebui sa plateasca pentru a nu avea probleme in competitiile europene. I-am anuntat ca gruparea nu mai e in insolventa. De ce vor sa joace in Europa, in preliminariile Champions League, daca nu si-au rezolvat datoriile financiare catre jucatori? Poate nici nu vor ajunge acolo", a adaugat acesta.

Ronny a fost sub contract cu CFR intre 2011 si 2014, are 33 de aparitii si 7 reusite. In sezzonul 2013-2014 a fost imprumutat la Rio Ave. Ronny n-a mai jucat niciun meci de atunci.