CFR Cluj și-a încetat supremația în Liga 1 în sezonul recent încheiat. După 5 ani în care și-a adjudecat titlul în România, ardelenii, conduși de Dan Petrescu, au terminat pe poziția a treia, în spatele Farului Constanța și FCSB-ului.

Însă Neluțu Varga are de gând să construiască o echipă care se își propună al nouălea campionat din istorie. După ce i-a adus pe Cătălin Căbuz (27 ani), de la Chindia Târgoviște, și Philip Otele (24 ani), liber de contract de la UTA Arad, CFR Cluj forțează transferul lui Rayan Philippe (22 ani), proaspăt campion cu Hesperange în Luxemburg, potrivit Romanian Football.

„Giganții din România, CFR Cluj, sunt interesați să-l semneze pe Tayan Philippe, mijlocașul lui Hesperange. Ar putea fi printre primele transferuri ale CFR-ului.

Jucătorul este momentan în vacanță, iar negocierile ar putea începe când se întoarce.

CFR Cluj tocmai a avut primul antrenament sub comanda noului tehnician (n.r. Andrea Mandorlini)”, a postat Romanian Football pe contul de Twitter.

