Cerința care a dus la ruptura relației dintre Reghecampf și Universitatea Craiova: „Am refuzat total acest lucru!”

Cu toate că avea contract cu Universitatea Craiova până în 2023, Laurențiu Reghecampf (46 ani) a plecat de la clubul din Bănie cu un an mai devreme. Iar oltenii vor ataca noul sezon cu Laszlo Balint (43 ani) pe banca tehnică.

Acuzat de Mihai Rotaru că a participat la show-uri TV care nu se identifică cu brand-ul Universitatea Craiova, ulterior, tehnicianul a dezvăluit că cei care care conduc destinul clubului din Bănie i-au cerut să renunțe la unii oameni din staff. Reghecampf a refuzat din start această cerință și le reproșează lui Sorin Cârțu (66 ani) și principalului finanțator de la Universitatea Craiova declarații făcute după ce colaborarea s-a încheiat.

Laurențiu Reghecampf: „Se mint singuri!”

„Eu cred că am avut o relație bună cu toată lumea, nu doar cu fanii. Relațiile ți le faci când ai rezultate. Când își dorești să fii campion, să te bați la campionat, ai nevoie de echipă, de un lot puternic pentru că întâmpini foarte multe probleme pe parcursul unui campionat. Referitor la reacția lor, nu e una străină mie, o cunoșteam și când eram acolo. Întotdeauna au cerut ca cei din conducere să aducă jucători, dar e bine că acum jucătorii care au terminat au prelungit contractele, cum e Mateiu, mă bucur că a semnat. La un moment dat, mi s-a reproșat că a fost singurul jucător propus conducerii, cu toate că e total eronat. Meseria mea nu e să propun jucători, ci să antrenez echipa. Eu le-am spus să prelungească. Cerința mea, când am văzut că nu se mișcă nimic, a fost să rămână Marius Constantin și Mateiu ca să nu fim descoperiți pe pozițiile respective.

Când am terminat campionatul, eram convins că rămân. Am continuat discuțiile cu Mihai Rotaru, am avut discuții pentru a ridica nivelul lotului, în special pe pozițiile pe care aveam nevoie. S-a discutat foarte mult pe această temă. La un moment dat, mi s-a reproșat că staff-ul meu nu e bun și că ar trebui să-l înlocuim, lucru care mi s-a părut puțin bizar și am refuzat total să discut despre acest lucru cu cei din conducere. Le-am spus că nu există așa ceva, iar dacă e să renunțăm, renunțăm toți. Am văzut reacțiile celor din conducere după ce am reziliat amiabil și am avut o discuție cu patronul să păstrăm decență în declarații, dar se pare că anumiți oameni, care cred ei că prin anumite declarații vor să stea la căldură în perioada asta, cred eu că se mint singuri. La un moment dat, lucrurile astea se vor vedea în rezultatele echipei. Se știe foarte bine că la echipă a fost disciplină. Eu nu bat jucători, nu înjur.

În primul rând, exista respect față de antrenor, iar discuțiile avute cu jucătorii erau foarte deschise. Ei mă cunosc pe mine că sunt foarte liber cu ei, dar, în același timp, foarte dur când depășesc limita bunului simț. Am văzut declarații că s-ar fi făcut grătare înainte. Eronat! Doi jucători au serbat onomastica în ziua de Paște, noi am avut meci la Constanța și nu aveam timpul respectiv, dar când am avut o săptămână liberă, le-am dat voie să facă asta cu ceilalți băieți. Lucrul ăsta se înțelege greșit - că au făcut grătar sau au băut o bere nu înseamnă că sunt alcoolici”, a declarat Laurențiu Reghecampf la Orange Sport.

Laurențiu Reghecampf a bifat 44 de meciuri pe banca tehnică a oltenilor, în care a înregistrat 25 de victorii, 7 rezultate de egalitate și 12 înfrângeri.