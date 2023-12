Mihai Rotaru acuză: "Știm deja rezultatul când o arbitrează el pe FCSB"

Rotaru susține că strategia clubului Universitatea Craiova a fost de la începutul sezonului ca oficialii să nu fie implicați în discuții legate de arbitraj, însă omul de afaceri nu s-a abținut și a trimis o săgeată către Sebastian Colțescu.

Mihai Rotaru: "Când o arbitrează Colțescu pe FCSB știm rezultatul"

În ultimul an, Gigi Becali a spus despre centralul George Găman, originar din Craiova, că ar favoriza echipa lui Mihai Rotaru: "Arbitrează corect cât poate inima lui că are frate la Craiova. Poate să fie, dar nu îl pui să arbitreze cu contracandidate", spunea Becali în decembrie 2022, la Pro Arena, făcând referire la relația de rudenie dintre arbitrul George Găman și fotbalistul Valerică Găman, legitimat atunci la Universitatea Craiova, acum la FC Hermannstadt.

La un an distanță, Rotaru a ținut să-i dea o replică lui Gigi Becali. Patronul Universității Craiova lasă de înțeles că Sebastian Colțescu ar fi "arbitrul de casă" al celor de la FCSB, în ciuda faptului că oficialul născut chiar în Craiova a anulat recent golul marcat de Florinel Coman în derby-ul cu CFR Cluj și a provocat o controversă majoră.

"Noi nu ne-am implicat în discuții despre arbitraj în acest sezon pentru că am vrut să mergem pe această linie și o să o ținem. La final vom trage linie și vom vedea dacă e o balanță între ce a fost bun și ce nu a fost conform cu realitatea.

Am luat această hotărâre înainte de începerea campionatului, să nu ne implicăm în aceste discuții. Chiar dacă am avut nemulțumiri, vom trage linie la sfârșitul sezonului. Totuși, avem arbitri valoroși, cum ar fi Istvan Kovacs, Hațegan, Feșnic, Radu Petrescu. Sunt arbitri valoroși, care oficiază în competițiile europene și la turneele finale. Înseamnă că e o școală bună și nu trebuie să le dăm în cap la fiecare greșeală. Am văzut în Premier League niște greșeli...

(n.r - despre faptul că George Găman, arbitru din Craiova, a fot acuzat că a greșit împotriva lui FCSB) Asta spunea Gigi Becali. Așa și noi putem să spunem că Colțescu, care e din Craiova, când arbitrează FCSB, știm rezultatul! Cu CFR nu a fost... VAR-ul a întors-o, nu Colțescu", a spus Mihai Rotaru, la Digisport.

Sebastian Colțescu a arbitrat-o pe FCSB în trei meciuri din acest sezon. Cu olteanul la centru, vicecampioana a înregistrat o victorie (2-1 contra lui Dinamo), un eșec (1-2 împotriva lui Rapid) și o remiză (1-1 cu CFR Cluj).