"Cea mai proastă partidă". Darius Olaru, discurs incisiv după ce FCSB a fost umilită de Rapid

Căpitanul de la FCSB a vorbit despre înfrângerea usturătoare suferită în fața Rapidului, dar și despre cum arată lupta pentru titlul de campioană, în play-off.

"Am făcut o partidă… Cea mai proastă din acest sezon. Din păcate, când pierdem, nu știm nici să pierdem. Dacă pierdeam 2-0… Diferența a fost foarte mare.

Ne doare, dar nu avem timp să ne plângem, începe un nou campionat. De acum începe treaba și jucăm pe trei puncte.

Au fost mai buni din toate punctele de vedere și au meritat victoria. Nu am fost montați, nu am arătat agresivitate, am arătat foarte rău.

Patronul are tot dreptul să ne critice după acest meci. Problema a fost la noi și trebuie să ne schimbăm toți. În prima repriză, am luat acel gol din fază fixă și cred că acel gol a făcut diferența. Am avut și noi niște situații, niște faze fixe, dar nu ne-a intrat, iar lor le-a intrat aproape fiecare ocazie.

Din păcate, n-am putut să facem mai mult. Suporterii au fost lângă noi și știu că pe viitor îi vom face mândri", a declarat Darius Olaru, după meci.

Clasament play-off după înjumătățire

1. FCSB - 32p

2. Rapid - 28p*

3. CFR Cluj - 27p*

4. Universitatea Craiova - 23p**

5. Farul Constanța - 22p*

6. Sepsi OSK - 22p*

* - echipele au beneficiat de înjumătățire

** - Universitatea Craiova mai are un meci de jucat, cu FC U Craiova. Va intra cu 24 de puncte dacă face egal sau 25 de puncte dacă învinge.

