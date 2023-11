Tricolorii se situează în vârful grupei cu 16 puncte, dar cu un meci în plus față de Elveția (locul 2, 15 puncte) și cu două partide în plus față de Israel (locul 3, 11 puncte).

Ce spune Edi Iordănescu despre lotul convocat: "Se vorbește mult"

Într-un interviu pentru FRF, selecționerul României, Edward Iordănescu, a vorbit despre lotul convocat pentru „dubla” reprezentativei din noiembrie cu Israel și Elveția.

Astfel, Edi Iordănescu a subliniat că și-a dorit să existe continuitate și un lot numeros la națională

„Şi abordarea cu privire la selecţie este un pic diferită. Am apelat la un număr mai mare de jucători tocmai pentru a avea soluţii şi a putea reacţiona indiferent de scenariu. Mi-am dorit un lot mai numeros şi, în funcţie de ce va cere fiecare joc în parte, să avem soluţii. Am simţit că este nevoie să fim acoperiţi cu profiluri diferite de jucători pentru fiecare poziţie.

Eu nu trebuie să justific public selecţia, ci rezultatele. Cu siguranţă că fiecare are dreptul la opinie. Tot timpul a fost comentată selecţia, şi în perioada mea şi înainte de mine. Am rămas fidel unor principii. În primul rând, am dorit continuitate. Am spus mereu, campania e scurtă şi nu putem să facem experimente.

În trecut, când se schimbau 10-12 jucători de la o acţiune la alta, se cerea continuitate, pentru a avea omogenitate. Acum, că am mers pe continuitate, se vorbeşte mai mult despre forma temporară a jucătorilor. Mai mult decât atât, jucătorii la care am apelat sunt îndelung monitorizaţi, nu i-am descoperit acum. Unii pot fi debutanţi, dar avem încredere în toţi cei care sunt aici”, a spus Iordănescu Jr.

Lotul României pentru "dubla" cu Israel și Elveția

PORTARI: Horațiu MOLDOVAN (FC Rapid 1923, 7/0), Florin NIȚĂ (Gaziantep | Turcia, 19/0), Ionuț RADU (Bournemouth | Anglia, 4/0);

FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 13/1), Vasile MOGOȘ (CFR Cluj, 4/0), Radu DRĂGUȘIN (Genoa | Italia, 11/0), Andrei BURCĂ (Al-Okhdood | Arabia Saudită, 23/1), Adrian RUS (Pafos | Cipru, 18/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 0/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 32/2), Andres DUMITRESCU (Slavia Praga | Cehia, 0/0);

MIJLOCAȘI: Marius MARIN (Pisa | Italia, 13/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 3/0), Andrei ARTEAN (Farul Constanța, 0/0), Răzvan MARIN (Empoli | Italia, 50/3), Alexandru CICÂLDĂU (Konyaspor | Turcia, 33/4), Nicolae STANCIU (Damac | Arabia Saudită, 64/14), Darius OLARU (FCSB, 14/0), Olimpiu MORUȚAN (Ankaragucu | Turcia, 13/1), Marius ȘTEFĂNESCU (Sepsi OSK, 2/0), Ianis HAGI (Deportivo Alaves | Spania, 29/3), Valentin MIHĂILĂ (Parma | Italia, 16/4), Florinel COMAN (FCSB, 10/1);

ATACANȚI: Florin TĂNASE (Al-Okhdood | Arabia Saudită, 17/2), Denis DRĂGUȘ (Gaziantep | Turcia, 6/2), George PUȘCAȘ (Genoa | Italia, 38/10), Denis ALIBEC (Muaiter | Qatar, 35/4), Daniel BÎRLIGEA (CFR Cluj, 1/0).