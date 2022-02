Ce susține conducerea lui Dinamo despre înlocuirea lui Flavius Stoican cu Dusan Uhrin

Antrenorul adus după despărțirea de Mircea Rednic are un bilanț dezastruos pe banca roș-albilor pierzând 3 din 3 meciuri, cu un golaveraj de 9-1. Fanii-acționari din DDB nu îl mai suportă și îl vor demis.

Aceștia l-au chemat la discuții pe Dusan Uhrin, antrenor ce a mai fost de două ori pe banca câinilor. Ultimul mandat a fost cel mai impresionant când, în sezonul precedent, a salvat echipa de la retrogradare.

Ce susține Răzvan Zăvăleanu

Conducerea lui Dinamo a oferit primele reacții în acest sens, prin numele administratorului judiciar Răzvan Zăvăleanu, spunând că nu există nimic oficial din partea clubului în acest sens. De asemenea, el a vorbit și despre tensiunile dintre DDB și oficialii din Ștefan cel Mare ce s-au înmulțit în ultima perioadă.

"Nu am citit presa, nu știu despre aceste discuții legate de Dusan Uhrin, așa că nu vreau să comentez. În plus, este vorba de o chestiune sportivă și, ca atare, așa cum am obișnuit, nu-mi pot da cu părerea. Am discutat cu domnul Butragueno și o să căutăm o variantă, convenabilă pentru ambele părți, pentru a juca acest meci.

Sunt dezamăgit pentru că, de fiecare dată când deschid anumite contacte cu posibili investitori, apar tot felul de discuții , iar din păcate, aceste scandaluri nu fac bine. Am văzut reacția domnului Sterpu, l-a făcut mincinos pe Iuliu Mureșan, însă, când a vorbit cu dânsul, i-a spus de un amical cu Mostoles (n.r. echipa din liga a V-a spaniolă formată din fani dinamoviști).

După, la cîteva zile, cred că au fost vreo patru zile, a pomenit de Real Madrid Castilla. Am avut o corespondență cu domnul Butragueno, a făcut-o și Florin Răducioiu și a rămas să încercăm să găsim posibilitatea, convenabilă pentru ambele cluburi, pentru a disputa acest meci.

Un astfel de meci este o onoare pentru oricice club, însă lucrurile trebuie făcute așa cum trebuie, nu prin tot felul de persoane neavizate", a spus Răzvan Zăvăleanu, conform Playsport.