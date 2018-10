Cine este avocatul angajat de Ronaldo sa-l reprezinte in instanta! "Avocatul starurilor" s-a ocupat de multe cazuri celebre

Cristiano Ronaldo a fost acuzat de viol de o femeie din Las Vegas.

Lituania - Romania, 11 octombrie, 21:45. Romania - Serbia, 14 octombrie, 16:00 - LIVE LA PROTV! Nationala de tineret, spre EURO: Romania - Tara Galilor, 12 octombrie, 19:00 la PROX! Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE!

Dupa ce scandalul sexual a luat amploare, Cristiano Ronaldo a decis sa apeleze la serviciile avocatului David Chesnoff, care si-a construit reputatia de "avocat al starurilor", scrie AS.

Chesnoff a reprezentat in instanta si cazurile unor alte figuri publice, cum ar fi Shaquille O'Neal, Mike Tyson, Andre Agassi, Bruno Mars, Leonardo DiCaprio, Paris Hilton, Jamie Foxx si membri ai familiei lui Michael Jackson.

Avocatul are sediul casei sale de avocatura in Las Vegas si este specialist in cazuri de calomnie, fiind considerat unul dintre cei mai buni avocati din lume in acest domeniu.

David Chesnoff nu a stat degeaba. Imediat dupa ce a apelat la serviciile sale, Cristiano Ronaldo a si avut prima reactie publica in scandal, negand orice acuzatie.

Kathryn Mayorga il acuza pe Cristiano Ronaldo de viol. Fapta s-ar fi petrecut in 2007, intr-o camera de hotel din Las Vegas. Cei doi au incheiat atunci o intelegere, iar portughezul i-a platit femeii o suma importanta de bani.