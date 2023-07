Ce se mai aude de situația lui Mason Greenwood de la Manchester United

La începutul lui februarie 2022, poliția britanică a anunțat faptul că au fost abandonate procedurile legale împotriva lui Mason Greenwood, în prezent legitimat la Manchester United, care era acuzat, printre altele, și de tentativă de viol.

În iunie, publicația The Sun afișa câteva imagini cu Mason Greenwood anrenându-se singur. Englezul fusese surprins pentru prima dată de când a fost arestat și nu părea în cea mai bună formă - DETALII AICI.

Acum, jurnalistul sportiv Fabrizio Romano a scris despre Mason Greenwood pe rețelele social media și a exprimat faptul că Manchester United va lua o decizie cu privire la situația englezului până va începe noul sezon din Premier League.

„E doar decizia conducerii. Erik ten Hag nu va fi responsabil de nimic, va vorbi cu Grenwood abia după ce se oficializează verdictul clubului”, a scris Fabrizio Romano pe Twitter.

Man United are expected to announce decision regarding Mason Greenwood’s future opening PL game of the season on August 14. ⚠️

It’s only up to the club. Erik ten Hag will not be responsible of any decision, he will discuss Greenwood future right after the club. pic.twitter.com/gUTPXLU6rg