Ce se întâmplă cu Lamine Ghezali? Burcă a găsit explicația pentru evoluțiile palide ale dinamovistului

După o primă repriză palidă, oltenii au reușit să dea lovitura în partea secundă prin execuția lui William Baeten din afara careului. ”Câinii” au alergat după golul egalizator, dar fără succes. Punctele au rămas în dreptul echipei lui Adrian Mititelu.

Titularizat de Ovidiu Burcă în atacul lui Dinamo alături de Dennis Politic, Lamine Ghezali (24 de ani) nu a reușit să-și creeze vreo ocazie periculoasă de a înscrie. În minutul 83, francezul a fost înlocuit cu Hakim Abdallah.

Ovidiu Burcă a explicat ce se întâmplă cu Lamine Ghezali

Chiar dacă a avut o accidentare care l-a ținut departe de gazon aproximativ o lună, Ghezali a evoluat în șase partide pentru Dinamo în noul sezon și nu a reușit, până acum să înscrie, în condițiile în care a avut evoluții apreciate în sezonul precedent de Liga 2.

La conferința de presă de după meci, Ovidiu Burcă a lămurit situația lui Ghezali. Crede că francenzul nu s-a refăcut, momentan, după accidentare și face apel la răbdare din partea fanilor.

„Gândiți-va că a stat o lună de zile, este un jucător de viteză, care trăiește mult din calitățile fizice pe care le are. Când nu este 100%, mai are nevoie de jocuri, puțin timp pentru a se readapta la joc. Din păcate, timpul este în defavoarea noastră, are nevoie de timp

Ce mă interesează cel mai mult, întotdeauna este să avem un joc cât mai solid, oamenii vor victorii, suntem la un club mare, pe mine mă interesează progresul pe care îl face echipa. Suntem mutl mai solizi defensivi, avem o baza de unde să pornim. Jucătorii din apărare au avut un meci dificil, au întâlnit oameni buni individual, urmează să construim un joc pentru a câstiga jocurile. Pe faza de atac nu suntem așa cum ne dorim, dar mai avem de lucrat acolo”, a spus Ovidiu Burcă.

Ghezali a fost printre primii jucători aduși la Dinamo după retrogradarea clubului în Liga 2. În sezonul precedent a evoluat în 31 de partide, reușind să înscrie de 13 ori și să ofere cinci pase decisive.

Site-urile de specialitate îi oferă extremei de 24 de ani o cotă de piață de 350.000 de euro.

Dinamo a ajuns la două înfrângeri consecutive în Superligă și este acum pe locul 12, după nouă etape, în timp ce FCU Craiova a ajuns pe locul șapte. Pentru ”câini” urmează un alt meci pe teren propriu, cu Farul Constanța, în timp ce oltenii vor juca tot ”acasă” cu Oțelul Galați.