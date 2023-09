Marele câștig al lui Dinamo după înfrângerea cu FCU Craiova: ”Când ești căpitan, trebuie să dai mai mult”

După o primă repriză palidă, oltenii au reușit să dea lovitura în partea secundă prin execuția lui William Baeten din afara careului. ”Câinii” au alergat după golul egalizator, dar fără succes. Punctele au rămas în dreptul echipei lui Adrian Mititelu.

A fost primul meci din acest sezon pentru Dinamo pe Arena Națională, cel mai mare stadion al țării, după ce în primele partide din acest sezon a evoluat pe ”Arcul de Triumf”.

Lucas a debutat la Dinamo: ”Nu a fost ușor”

Partida a marcat și debutul lui Lucas Alves de Araújo (31 de ani), despre care Ovidiu Burcă a avut doar cuvinte de laudă. Brazilianul a evoluat în primul său meci oficial la Dinamo și prestația sa a fost apreciată de fanii dinamoviști.

Sud-americanul a primit banderola de căpitan la primul său meci și a oferit o reacție categorică la finalul partidei.

„Nu sunt bucuros pentru că am pierdut acasă, cu atmosferă. Dacă vă uitați la meci, noi am avut foarte multe șanse cu mingea, dar am pierdut 1-0 și nu sunt fericit. Trebuie să dăm mai mult, să continuăm și vom fi mai buni. Am așteptat mult din cauza vizei mele. Nu a fost ușor pentru că am vrut să joc. În tot acest timp m-am antrenat zi de zi.

A fost decizia antrenorului (n.r. - să-l pună căpitan), când ești căpitan, pentru această echipă trebuie să dai mai mult. Îmi place această provocare. Pentru Dinamo nu e normal să rămână în această poziție. Acum suntem în prima ligă, trebuie să credem mai mult, tranziția nu e ușoară în această ligă. Trebuie să lucrăm mai mult.

Am avut controlul jocului, dar am luat un joc ușor. Suntem Dinamo, trebuia să câștigăm acest meci acasă. Nu e posibil și nu e normal, dar ăsta e fotbalul”, a spus Lucas, la zona mixtă, după meci.

Dinamo a ajuns la două înfrângeri consecutive în Superligă și este acum pe locul 12, după nouă etape, în timp ce FCU Craiova a ajuns pe locul șapte. Pentru ”câini” urmează un alt meci pe teren propriu, cu Farul Constanța, în timp ce oltenii vor juca tot ”acasă” cu Oțelul Galați.