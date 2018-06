Ce SANSE are Talpan sa SMULGA 37 de milioane de la FCSB! Anuntul facut de un judecator TAS

Florin Talpan ii cere daune de 37 de milioane de euro lui Becali pentru ca a folosit marca Steaua.

Dupa ce a castigat marca Steaua de la Becali, Florin Talpan a deschis proces pentru o dauna de 37 de milioane de euro. Este prejudiciul cauzat de folosirea ilegala a marcii din 2003 si pana in 2014, cand Armata a castigat marca in instanta. Becali contesta vehement cererea lui Talpan si spune ca poate plati doar din 2014 si pana in 2017, cand Armata si-a facut echipa noua.

Cristian Jura, avocat TAS, spune ca Instanta poate decide ca Becali sa plateasca un prejudiciu mult mai mic, de 1 milion de euro, daca ii va da dreptate lui Talpan.

”E un caz interesant, instanta, intr-o prima faza, s-a pronuntat deja. Marca si toate chestiile au revenit clubului Steaua. In momentul de fata, este doar o chestiune de a calcula care este prejudiciul care a fost cauzat pentru folosirea in aceasta perioada a marcii Steaua, de catre domnul Becali. (n.r. intrebat daca Steaua va castiga procesul cu FCSB-ului) Probabil ca va castiga, dar este o chestiune de calcul. Dansii au cerut 37 de milioane de euro, instanta a acceptat aceasta suma, conteaza la ce se vor raporta cand vor face acest calcul”, a declarat Cristian Jura la Telekom Sport.

”Este foarte greu, avand in vedere ca Steaua deja a castigat un prim-proces prin care a recuperat marca si palmaresul si, practic, acest al doilea proces este ca urmare a primului. A fost un prim-pas recuperarea marcii si acum ei zic ca ”ati folosit ilegal marca pentru o anume perioada de timp si atunci, daca ati folosit-o ilegal, trebuie sa ne dati niste bani pentru toata perioada asta”. Si asa au calculat ei suma de 37 de milioande de euro, dar asta nu inseamna ca este o suma pe care instanta o va pastra ca atare, poate sa o diminueze.

(n.r. intrebat daca FCSB va intra in faliment in cazul unei decizii nefavorabile) Mi-e greu sa raspund, depinde de bugetul alocat si de deciziile conducerii Stelei, dar 37 de milioane de euro... s-ar putea ca instanta sa ajunga la o suma de un milion, sa faca un calcul si sa zica ”prejudiciul nu este mai mare de un milion de euro”. Si atunci, un milion de euro e o suma acceptabila”, a mai spus Cristian Jura.