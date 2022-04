Ce s-a întâmplat cu Marco Dulca după despărțirea de Mihaela Buzărnescu. Jucătorul, indisponibil pentru meciul cu Dinamo

Înaintea confruntării, Emil Săndoi a susținut o conferință de presă prin intermediul căreia a vorbit despre starea jucătorilor săi, explicând că nu se va putea baza pe Marco Dulca.

"Singura problemă ar fi cea pe care o are Dulca. După meciul de la Mioveni, el a acuzat niște probleme de sănătate, niște dureri la tendonul lui Ahile. Văd că n-a reușit să-și revină. A încercat să facă un antrenament normal, dar a simțit dureri. Așa că nu cred că vom reuși să ne bazăm pe el", a declarat Emil Săndoi.

Cum a comentat Marco Dulca declarațiile Mihaelei Buzărnescu

După aproape un an de relație, Marco Dulca și Mihaela Buzărnescu s-au despărțit, între cei doi existând un schimb de replici dur. "În viața personală am pus totul pe tavă, m-am implicat total, la fel cum o fac și în viața profesională. Dumnezeu știe prin ce am trecut, dar eu am fost cea care a acceptat insultele, umilințele, accidentările, acuzațiile produse de imaginația lui. Ce abuz mental!", a mărturisit jucătoarea de tenis.

"Eu niciodată nu mi-am spălat rufele în public sau în presă. Orice am avut de rezolvat, am rezolvat cu persoana respectivă față în față. Nu-s genul, am o educație, lumea mă cunoaște.

Nu vreau să vorbesc mai multe despre acest subiect. Ok, ea asta a ales. Acum, fiecare cu alegerile lui. Eu îi urez multă baftă", a declarat Marco Dulca pentru Fanatik.