”Ce răbdare să am?”. Gigi Becali a lămurit cea mai mare dilemă de la FCSB

Vicecampioana este singura echipă din campionat cu trei victorii după primele trei etape, iar parcursul de până acum îi permite patronului Gigi Becali să viseze la primul titlu după nouă ani.

În plus, FCSB a câștigat și manșa tur din turul doi preliminar al Conference League, cu CSKA 1948 Sofia, scor 1-0, și este la un pas de calificarea în turul următor.

Gigi Becali a venit cu lămuriri: ”Ce răbdare să am?”

Gigi Becali a fost întrebat și despre cea mai mare ”dilemă” de la FCSB, absența lui Siyabonga Ngezana (25 de ani), fundașul sud-african pentru care a plătit 600.000 de euro pentru a-l transfera de la Kaizer Chiefs.

Fundașul nu a debutat până acum sub comanda lui Elias Charalambous, iar Becali a dezvăluit motivul. Spune că sud-afircanul ar fi ”neantrenat” și ”nu s-a acomodat încă”.

„Nu a făcut asemenea antrenament și asta într-un fel e bine. Am văzut că are valoare și e jucător tehnic și e neantrenat. E posibil să aibă foarte mare valoare antrenat. Nu e acomodat încă, asta spun ei. Eu să am răbdare? Ce răbdare să am? Am câștigat toate meciurile până acum”, a spus Gigi Becali, la Digi Sport.

Alexandru Băluță (Akademia Puskas), Damjan Djokovic (Al-Raed) și Vlad Chiricheș (Cremonese) sunt ceilalți jucători pe care FCSB i-a transferat în această vară.

S-a zvonit, inițial, că Ngezana, care a sosit mai târziu în cantonamentul FCSB-ului din Olanda, ar putea debuta la noua sa echipă în prima ”dublă” din preliminariile UEFA Conference League, cu CSKA 1948 Sofia, dar acest lucru nu s-a întâmplat.

VIDEO - Declarațiile lui Gigi Becali

Gigi Becali: "Africanii au nevoie de 3-4 luni de acomodare"

Chestionat pe marginea absenței lui Ngezana din lotul FCSB, Gigi Becali a declarat recent că este dispus să aștepte aproximativ o lună, timp în care sud-africanul să se adapteze la fotbalul din România.

"Lui îi trebuie timp de acomodare, așa spune Lucescu, că jucătorii afro-americani, să nu cumva să se supere nebunii, mă. Străinii de culoare, africanii, le trebuie un moment de acomodare. Nu știu cât, ei spuneau, dar eu nu cred, că trebuie 3-4 luni. Noi nu așteptăm așa, noi ținem cont după o lună", a declarat Gigi Becali.