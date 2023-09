Ce mai e și asta!? Cu ce fotbalist uriaș îl compară Stoichiță pe Rrahmani

Mihai Stoichiță, un tip cu simțul umorului, a realizat o comparație între Albion Rrahmani, de la Rapid, și unul dintre cei mai valoroși atacanți tricolori de după 1989.

Rrahmani (Kosovo) a reușit să se impună repede la gruparea din Giulești și să-l facă uitat pe Marko Dugandzic. Atacant și de gura porții, dar cu un joc concludent și în extreme, fotbalistul transferat în această vară de Șucu și Angelescu și-a arătat repede clasa. Luni seara, pe Giulești, în meciul Rapid - CFR 3-1, ultimul din etapa a 10-a a Superligii, a fost MVP-ul partidei. A marcat două goluri și a oferit o pasă de gol.

Evoluția rapidistului l-a făcut pe Mihai Stoichiță, directorul tehnic al FRF, să realizeze o paralelă între Rrahmani și Adrian Ilie, jucător uriaș al fotbalului românesc. Comparația, una exagerată, a avut menirea, poate, să-i dea încredere jucătorului din Kosovo.

Stoichiță îl compară pe Rrahmani cu Adrian Ilie

Stoichiță a lucrat cu Adi Ilie în perioada în care fotbalistul oltean era transferat de Steaua de la Electoroputere. "Lippi" era secundul lui Dumitru Dumitriu în perioada în care Steaua pătrundea de trei ori consecutiv în grupele Ligii Campionilor. Ulterior, Stoichiță a devenit principal în Ghencea și a avut evoluții excelente cu Steaua în Europa și a lansat fotbaliști care aveau să devină titulari în națională.

Iată mai jos ce a declarat Stoichiță pentru Fanatik.

“Rrahmani era un jucător de echipa naţională, fără probleme. Un jucător care a dat 6 goluri în trei meciuri grele. Nu are cum să joace pentru România că nu are cetăţenie, dar este un jucător interesant.

Are calităţi bune: viteză, verticalizarea asta… Hai să îi fac un compliment. Seamănă cu Adrian Ilie în faţa porţii. E letal când are mingea şi are sânge rece. Dar, mai întâi să vedem dacă ajunge până la Valencia, e mai greu.

Că şi Krasniqi avea ofertă de la Lazio sau Roma după primele meciuri la CFR Cluj şi tot la Cluj joacă. Aşa că, mai uşor deocamdată cu transferurile”, a spus Mihai Stoichiţă.

13 goluri în 55 de meciuri pentru România a marcat Adrian Ilie

29 de goluri în 88 de partide pentru Valencia a marcat Adrian Ilie

În Liga Campionilor a marcat pentru Steaua trei goluri, două la Split contra lui Hajduk și unul la Glasgow, contra lui Rangers.

VIDEO Adrian Ilie, One Man Show