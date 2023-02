Ce i-a spus Arlauskis lui Mihai Rotaru înainte să plece de la Universitatea Craiova

Portarul care a cucerit în România titluri cu Unirea Urziceni și CFR Cluj a gafat impardonabil în eșesul 1-2 de la Ovidiu, cu Farul, în runda a 24-a, iar eroarea ar fi umplut paharul nemulțumirilor în privința lui Arla la formația lui Mihai Rotaru.

Omul de afaceri care conduce gruparea din Bănie a dezvăluit ce a discutat cu goalkeeperul în vârstă de 36 de ani înainte ca acesta să plece de la Universitatea.

Mihai Rotaru: "Arlauskis e bărbat și un corect"

"Nu l-am dat afară, am rezilat de comun acord. Repoziționarea noastră din punct de vedere al abordării pentru acest final de sezon. El oricum termina contractul la vară, mai avem doi portari extrem de valoroși, David Lazar și Laurențiu Popescu.

Plus încă doi copii în centru în care avem încrederea că pot să crească. A fost super ok, a zis ‘banii la zi și îmi iau la revedere’. Arlauskis e bărbat și un om corect. Nu am mai reziliat cu nimeni, am avut discuții”, a declarat Mihai Rotaru, la Fanatik.

Arlauskis e cotat la 500.000 de euro

Arlauskis era liber de contract după despărțirea de CFR Cluj. Goalkeeper-ul plecase de la gruparea din Gruia în același timp cu Marian Copilu, în toamna lui 2021, după instalarea lui Dan Petrescu în locul lui Marius Șumudică. La acel moment, Arlauskis a avut un discurs dur îndreptat către conducerea CFR-ului.

Arlauskis a jucat în toate meciurile din cupele europene în toamna anului 2021. Ultimul meci fusese cu Steaua Roșie Belgrad pe 26 august 2021, când a suferit o accidentare și a fost înlocuit la pauză. Înainte să semneze cu Universitatea Craiova, în septembrie 2022, Arlauskis s-a antrenat singur, în Lituania.