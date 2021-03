Ce-ai facut, Arla?! Portarul CFR-ului i-a MUTAT CAPUL din loc lui Tavi Popescu! Furie MAXIMA: a dat cu manusile in usa de la vestiare! Momentul care nu s-a vazut live

In minutul 41, Arlauskis l-a faultat in afara careului pe Tavi Popescu, scapat singur dupa o pasa fantastica a lui Ovidiu Popescu, si a primit rosu de la Hategan.

Fara sa mai poata prinde mingea, Arlauskis l-a izbit cu umarul in cap pe pustiul de 18 ani al FCSB-ului, iar Hategan n-a avut nicio ezitare! Arlauskis a zambit, dar nu era sub nicio forma amuzat. In momentul in care a ajuns pe tunel, lituanianul a izbit cu putere manusile de usa vestiarului!

Arlauskis a jucat la Bucuresti primele minute dupa revenirea la CFR, petrecuta in urma cu doua saptamani. In locul sau, in poarta CFR-ului a intrat Sandomierski. Edi Iordanescu l-a sacrificat pe pustiul Itu, care a fost schimbat de goalkeeperul polonez.