Ce a spus Mohamed Salah după ce a înscris golul victoriei + ce a transmis despre șansele la titlu ale lui Liverpool

Mohamed Salah s-a impus cu 1-0 în fața lui Manchester City pe Anfield și a securizat trei puncte importante pentru echipa din Merseyside.

"Cormoranii" au avut mare nevoie de victorie, mai ales că nu se află pe o poziție mult prea favorabilă în clasament. Liverpool se situează abia pe a opta poziție cu 13 puncte în nouă etape.

Salah: „Astăzi am creat câteva ocazii”

„Nu sunt îngrijorat (n.r. că nu marchez), atunci când există șanse, să fiu sincer. Dacă ratez, e ok, în mintea mea gândesc că va mai veni o șansă. Încep să mă îngrijorez atunci când nu am niciuna, dar astăzi am creat câteva.

Poți vedea că atunci când am ratat prima șansă, am rămas calm, pentru că știam că va veni imediat după următoare. Am reușit să marchez din a doua șansă și am câștigat jocul”, a spus Salah, potrivit Liverpoolfc.com.

Ce a spus Salah despre șansele la titlu

„Încă suntem departe de asta. Tot ce trebuie să facem e să ne focusăm pe fiecare joc și să le luăm pe rând. Nu avem nevoie să ne gândim la titlu în acest moment. Personal, îmi place să joc pentru titlu, e în capul meu chestia asta, că trebuie să ne luptăm pentru el.

Dar, trebuie să ne focusăm mai mult să luăm fiecare joc la rând, nu trebuie să punem mai multă presiune pe noi pe cât există deja, pentru că există o distanță între noi și primele locuri”, a adăugat Salah, conform aceleiași surse.

Liverpool și Manchester City, în această stagiune

După acest eșec, Manchester City rămâne pe poziția a doua în clasamentul Premier League. "Cetățenii" au înregistrat șapte victorii, două rezultate de egalitate și o înfrângere, până acum.

De cealaltă parte, Liverpool stă cum nu se poate mai rău: "cormoranii" se situează abia pe a opta poziție, cu 13 puncte după nouă etape.