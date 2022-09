Elevii lui Dan Petrescu s-au aruncat în atac în meciul cu oltenii încă din startul partidei și au reușit să securizeze cele trei puncte chiar în prima parte a jocului.

În minutul 18, Petrila i-a pasat lui Karlo Muhar, care a ridicat privirea, și-a numărat pașii, și a trimis un șut spectaculos de la mare distanță, învingându-l pe goalkeeper-ul din Bănie, Lazar.

Muhar: „Am încercat execuția de mai multe ori la antrenament”

După meci, Karlo Muhar a răspuns întrebărilor venite din partea reporterilor și a evidențiat faptul că execuția reușită a venit în urma antrenamentelor, după ce a practicat șutul de la distanță.

„Cred că am arătat pe teren cum ne-am antrenat săptămânile trecute, am arătat că vrem să câștigăm. Am avut forță și încredere, am vrut să atacăm.

Am încercat execuția de multe ori la antrenamente. Antrenorul m-a încurajat să trag de la distanță, știu că am șut bun, așa că trebuia să încerc.

Jucăm în multe competiții, s-au întâmplat multe lucruri în ultimele două-trei luni, dar avem un lot cu multă calitate și am arătat-o astăzi. Sper să continuam așa.”, au fost cuvintele lui Karlo Muhar imediat după meci.

CFR Cluj - Universitatea Craiova 2-0

CFR Cluj a deschis scorul în minutul 17 prin golul superb marcat de Muhar. Zece minute mai târziu, ardelenii au stabiit scorul grație unui autogol al lui Valerică Găman.

În urma acestui rezultat, CFR Cluj a urcat pe locul cinci, cu 15 puncte, la șase puncte distanță de liderul Farul Constanța, dar cu două meciuri mai puțin. În următoarea etapă, CFR va juca împotriva celor de la FC Argeș.

Universitatea Craiova rămâne pe locul opt, cu 14 puncte, și se pregătește pentru duelul cu FCSB, din următoarea etapă.