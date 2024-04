Triumful din Giulești a fost sărbătorit de ardeleni în vestiar, iar momentele au fost surprinse de camera foto. Imaginile au fost postate rapid pe rețelele sociale, iar fanii echipei lui Neluțu Varga au reacționat cu un șir de laude.

"E seara noastră! #CFRCluj #Victorie #StrongerTogether #CFRFamily", au scris ardelenii pe rețelele sociale la o fotografie postată din vestiar, imediat după succesul autoritar din Giulești.

"Cei doi care au speriat Capitala"

Victoria a fost marcată și de o imagine care îi înfățișează pe cei doi marcatori ai lui CFR în meciul din etapa a treia a play-off-ului, Daniel Bîrligea (triplă) și Cristi Manea. "Cei doi care au speriat Capitala", au mai notat cei din Gruia.

„A fost foarte importanta victoria pentru că trebuie să ne revenim după rezultatul de săptămâna trecută. Fotbalul nu se bazează pe ceea ce scriem pe hârtie, dacă o echipă valorează puţin sau mult. Mingea este rotundă! De fiecare dată trebuie să dai totul pe teren.



Acum este doar o victorie, nu conteaza dacă o să câştigi cu 4-0, sau 4-1, e posibil că ne-a dat nouă Corvinul un şoc şi am revenit, am făcut ce aveam de făcut. Încrederea în noi este foarte importantă. [O să iei acasă mingea?] Momentan m-au lăsat să o iau şi sper să o duc şi acasă, pentru că acolo îi este locul. [De ce ai ieşit pe targă de pe teren?] Eu nu am vrut să ies pe targă, dar arbitrul a luat decizia. M-am speriat un pic, dar am controlat şi totul e ok!”, a declarat Daniel Bîrligea, la finalul meciului.

În clasament conduce FCSB (38 de puncte), urmată de CFR Cluj (31 de puncte), Universitatea Craiova (31 puncte) şi Rapid, cu 28 de puncte.

Rapid - CFR Cluj 1-4

RAPID: Aioani - Braun, Săpunaru, I. Cristea, Bădescu (Borza 46) – Al. Albu, Djokovic (Oaidă 46), Papeau (Petrila 46) – Funsho Bamgboye (E. Krasniqi 63), A. Rrahmani, Burmaz (Hasani 70). ANTRENOR: Cristiano Bergodi

CFR CLUJ: R. Sava – C. Manea (Aussi 79), Boben, M. Ilie, Abeid (Camora 86) - Muhar, K. Keita, Avounou (El Kadouri 73) - Deac, Bîrligea (P. Michael 73), Otele (Serebe 86). ANTRENOR: Ovidiu Hoban

Cartonaşe galbene: Oaidă 55 / K. Keita 35, Muhar 48, Boben 58

Stadion: Superbet Arena- Giuleşti

Arbitri: Radu Petrescu - George Neacşu, Daniel Mitruţi - Ovidiu Robu