Juventus s-a hotărât în privința lui Paul Pogba. Ce se va întâmpla cu starul francez

Juventus l-a adus liber de contract pe Paul Pogba în iulie 2022, moment în care cota pe piață a fotbalistului era de 48 milioane de euro, conform Transfermarkt. Acum, francezul este apreciat de site-urile de specialitate la 35 milioane.

Francesco Calvo, directorul lui Juventus, a vorbit despre viitorul lui Paul Pogba și a evidențiat faptul că clubul își dorește să-l păstreze cât mai mult la echipă, nicidecum să-l vândă.

„Nu încercăm să-l alungăm pe Paul Pogba, toate aceste povești sunt absolut false. Juventus e o familie. Vedem că Paul încearcă din greu să revină cât mai repede. Chiar avem încredere în el, din acest motiv am și semnat un contract pe patru ani”, a spus Calvo, citat de jurnalistul sportiv, Fabrizio Romano.

