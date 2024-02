Ce a declarat Nicolae Dică după ce FC Voluntari a smuls un egal cu Hermannstadt, la ultima fază

Sibienii au deschis scorul prin Daniel Paraschiv (31), din pasa lui Silviu Balaure şi şi-au creat şi alte ocazii de gol. FC Voluntari, la meciul de debut al lui Nicolae Dică în postura de antrenor principal al ilfovenilor, a egalat la ultima fază, prin Daniel Florea (90+8 - penalty), după un fault comis de Valerică Găman asupra lui Andrei Dumiter şi semnalat de VAR.

FC Voluntari a ajuns la al cincilea meci consecutiv fără victorie, două egaluri şi trei eşecuri.

"Am încredere că plecăm de la acest punct și vom face mai bine în viitor. Ne așteaptă o partidă dificilă la Iași, toate meciurile sunte grele. Mă bucură atitudinea jucătorilor, au intrat și au adus un plus, Doru Andrei, Florea, Dumiter.

Au adus un plus. Dumiter a obținut acel penalty pe care l-a transformat Florea.

Un punct norocos obţinut de noi, pentru că trebuie să fim realişti. Cei de la Sibiu au avut multe ocazii de a marca în a doua repriză, noi am avut câteva oportunităţi. Important e că băieţii au crezut până la final. Diferenţa a fost că am avut o posesie mai bună, dar în ultimii 25 de metri suferim mult.

Am fost o echipă care a încercat, nu le pot reproşa că n-au încercat, dar vom munci să fim mai buni. Nu e uşor să schimbi de pe o zi pe alta. Am schimbat sistemul, am jucat 4-2-3-1, am încercat să facem anumite lucruri, dar în ultimii 25 de metri suferim. Am încredere că de la acest punct plecăm şi putem face lucruri mai bune. Pentru noi toate jocurile sunt importante şi grele", a declarat Nicolae Dică, după meci.

Andrei Dumiter, acuzații grave după remiza de la Voluntari

După meci, Andrei Dumiter a povestit un episod care s-a întâmplat în timpul partidei de la Voluntari. Fotbalistul ilfovenilor a subliniat că arbitrul i-ar fi spus că-l ”execută”, în urma unui fault.

”Cred că a fost un penalty clar, nu știu de ce nu s-a dat din prima. Același arbitru a fost și la Botoșani. A trebuit să vină salvarea să-și dea seama ca a fost penalty. Astăzi mi-a zis că mă execută. I-am spus 'vorbesc frumos cu tine, de ce nu dai fault?'.

Și mi-a spus 'la următoarea te execut'. De multe ori ei dețin adevărul suprem. Trebuie să fie mai echilibrați și mai echidistanți. Dacă am făcut eu sau alt jucător mai tânăr, ei atunci se fac că nu văd.

Și pe unii 'îi execută'. Dacă la fotbal 'executăm', nu știu ce facem aici. Sper că își dă seama că a greșit în seara asta”, a spus Andrei Dumiter după meci.