Sezonul trecut, FCSB a pierdut titlul în fața Farului Constanța, după un meci electrizant la Ovidiu. De la 0-2, trupa lui Gică Hagi a întors soarta meciului și a câștigat cu 3-2, înregistrând, în consecință, primul titlu din istoria clubului.

Ce a avut de zis Marian Iancu despre Gigi Becali și Gică Hagi

Marian Iancu, fost patron la Poli Timișoara, a vorbit despre ”disputa” dintre Gigi Becali și Gică Hagi și a subliniat faptul că ”Regele” are atuuri în plus față de finanțatorul roș-albaștrilor. Totuși, Marian Iancu a precizat că Hagi ar avea aceeași implicare la clubul său precum are și Gigi Becali la FCSB.

”Anul trecut, Gigi Becali a avut într-o concurență directă cu marele Hagi. Directă, personală. Dacă ar fi să o luăm așa, Hagi are aceeași implicare la clubului lui cum are și Becali, doar că Hagi a mai făcut ceva prin fotbal și mai are un carnet de antrenor. Gigi Becali a pierdut pe ultima sută de metri în fața lui Hagi, de la 2-0”, a spus Marian Iancu la podcastul Victory Cup.

În acest sezon, FCSB se află pe primul loc cu 41 de puncte, după 20 de etape desfășurate. 12 victorii, cinci rezultate de egalitate și trei înfrângeri a bifat echipa pregătită de Elias Charalambous până în clipa de față.

De cealaltă parte, Farul Constanța se situează pe loc de play-off, pe a șaptea poziție, cu 29 de puncte. Astfel, formația dirijată de Gică Hagi a înregistrat până acum opt victorii, cinci rezultate de egalitate și șapte eșecuri.

Darius Olaru is back! Cum arată topul golgheterilor în Liga 1

Darius Olaru a înscris o ”dublă” împotriva sibienilor (minutul 23, minutul 45), și a trecut pe prima poziție în topul golgheterilor din primul eșalon al României, cu 10 reușite. Dan Nistor (”U” Cluj) și Aurelian Chițu (FCU Craiova) se situează pe poziția secundă cu nouă goluri, iar Alexandru Pop (Oțelul Galați) completează podiumul în topul celor mai buni marcatori cu opt reușite.

Locul patru, cu șapte goluri, e împărțit de cinci jucători: Florinel Coman (FCSB), Marius Ștefănescu (Sepsi OSK), Eduard Florescu (FC Botoșani), Alexandru Mitriță (Universitatea Craiova) și Alin Roman (Poli Iași), în timp ce pe a cincea poziție, cu șase goluri, se află Daniel Paraschiv (Hermannstadt), Philip Otele (CFR Cluj), Ionuț Larie (Farul Constanța), Albion Rrahmani (Rapid), accidentat, și Marko Dugandzic (Rapid), plecat de luni bune din Giulești.

Darius Olaru se află la FCSB din ianuarie 2020. Cotat la 5.3 milioane de euro, conform site-urilor de specialitate, mijlocașul central din Mediaș mai are contract cu gruparea roș-albastră până la finele sezonului 2027/28. De când a semnat cu vicecampionii, Darius Olaru a bifat 158 de prezențe, a reușit să marcheze 28 de goluri și să paseze decisiv în tot atâtea situații, în 12 mii de minute petrecute în echipamentul clubului.