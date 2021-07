EXCLUSIV | "Când eu o să consider că poate să ia alegerea corectă, o să-l las!" Becali, tranșant în privința implicării

Dinu Todoran a aflat care e rolul sau la echipa.

Noul tehnician ales de Gigi Becali în această vara, Dinu Todoran, a primit lămuriri chiar de la patron în ceea ce privește deciziilor de la echipa. Milionarul spune că în cazul în care formația o să câștige mai multe meciuri și totul o să meargă cum trebuie, atunci antrenorul va avea undă verde să decidă tot.

"E posibil să primească mai multă libertate antrenorul. Când eu o să consider că poate să ia alegerea corectă, atunci o să-l las. Am vorbit cu el înainte de meci și mi-a zis că 'vreau să joc cu Crețu închizător' și l-am lăsat. Eu văd ce părere are antrenorul și facem echipa. Dacă văd că ideile sunt bune, îl las.



Dacă o să se lege o echipa adevărată și câștigă 6-7-8 meciuri la rând, nu mai mă bag. Dar până atunci, nu vreau să ajung că Dinamo, Rapid, Urziceni, Oțelul și altele. Nu vreau să pierd 25 de milioane că Negoiță, 50 de milioane că Porumboiu. Nu voi lasă niciodată averea mea să fie batjocorită de angajați. Antrenorul este un angajat", a spus Gigi Becali la Ora Exactă in Sport.