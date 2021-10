Buziuc vrea să-i dea lovitura decisivă FCSB-ului! Fostul atacant al „roș-albaștrilor” nu a uitat umilința la care a fost supus

„Roș-albaștrii”, decimați de coronavirus (doar 13 jucători disponibili), se vor reîntâlni, la Buzău, cu Alexandru Buziuc (27 de ani), fost jucător la FCSB, care nu s-a despărțit în relații tocmai amicale de clubul lui Gigi Becali.

După un sezon în care nu i s-au oferit prea multe șanse la FCSB, Buziuc a semnat în această vară cu CS Mioveni, iar acum promite răzbunare pentru umilința la care a fost supus la meciul cu Chindia Târgoviște, când a intrat pe teren la pauza meciului și a fost schimbat în minutul 79.

„Ținând cont că o să joc contra lor, o să fie special pentru mine și o să mă motiveze suplimentar, dar asta e tot. Nu intru cu gândul să îmi iau revanșa sau să plătesc polițe, pentru că acolo era o situație diferită față de ce e acum la FCSB. Eram conștient cum stau lucrurile și am plecat împăcat de acolo. Nu port pică nimănui pentru tot ce s-a întâmplat.

Cel mai greu moment? Cred că la meciul cu Chindia Târgoviște când am intrat la pauză și am fost schimbat în minutul 79, după o jumătate de oră. Nu știu dacă a fost o nedreptate, pentru că am făcut un meci foarte slab. A fost unul dintre cele mai slabe meciuri ale mele și nu am înțeles nici eu de ce nu mi-a ieșit chiar nimic.

Probabil aveam nevoie de mai multe minute, dar așa a fost atunci decizia. Într-adevăr m-a deranjat foarte tare și am fost foarte supărat! Foarte tare! Dar a trecut. Am discutat și cu colegii după și apoi mi-am revenit. Știe toată lumea cine a făcut schimbarea. Nu e problemă, dar nu pot să zic că m-a deranjat asta neapărat.

Și dacă venea schimbarea din partea antrenorului tot eram supărat și deranjat că am intrat și nu am jucat nici treizeci de minute și am fost schimbat. Nu avea cum să îmi pice bine oricum”, a spus Buziuc la Fanatik.

Buziuc a evoluat în doar 25 de meciuri pentru FCSB, sezonul trecut, reușind să marcheze de doar două ori.

Înainte de a ajunge la CS Mioveni, atacantul de 27 de ani a mai trecut pe la echipe precum FC Vaslui, Rapid Suceava, Gaz Metan, Clinceni sau FCSB.