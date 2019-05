Budescu nu s-a putut abtine! A pus mana pe telefon si i-a trimis un SMS fostului sau antrenor: ce mesaj i-a dat

Budescu urmareste atent fotbalul romanesc si nu doar prima liga.



Budescu s-a uitat atent la meciul dintre U Cluj si ACS Poli Timisoara, scor 3-0, si nu s-a putut abtine dupa un penalty acordat usor pentru ardeleni. I-a dat mesaj lui Vivi Rachita, antrenorul Timisoarei, intrigat de modul in care centralul a judecat faza.

"Mi-a dat Budescu din Arabia Saudita si a zis... Budescu mi-a zis că 'se da penalty si la strigat?' A zis ca nu a vazut in viata lui. Nici Budescu, care a vazut Budescu multe. La conferinta premergatoare meciului am avut o premonitie, da. Spunand ca echipele de traditie, OK, si eu imi doresc echipe de traditie in Liga 1, dar sa isi bata joc de un brand ca Poli Timisoara, un domn imbracat in negru mi se pare cam mult", a declarat Valeriu Rachita, conform TelekomSport.

Rachita si Budescu au colaborat in perioada in care amandoi erau la Petrolul.