Budescu dezvăluie momentul în care Gigi Becali l-a sunat pentru a-i cere explicații: "De atunci nu i-am mai răspuns"

Deși nu și-a trecut niciun trofeu în palmares cu bucureștenii, Budescu a rămas în inimile suporterilor celor de la FCSB datorită spectacolului pe care îl producea în teren și a tehnicii arătate.

Budescu dezvăluie momentul în care Gigi Becali l-a sunat pentru a-i cere explicații

Mijlocașul a dezvăluit că a avut și el un moment controversat cu Gigi Becali în perioada în care evolua pentru FCSB. Patronul l-ar fi sunat pentru a-i cere explicații în legătură cu ceea ce a declarat la un interviu, însă Budescu spune că ulterior a refuzat să îi mai răspundă pentru ca respectivul conflict să nu escaladeze.

"Da, mai discutam la telefon, mă mai suna. Dacă țin minte, m-a sunat după un meci. Am ieșit la pauză și am zis eu la interviu că nu meritam sau ceva de genul. După, m-a sunat să mă întrebe de ce am zis asta. I-am zis că voiam să mai joc. Cam asta a fost singura discuție. După care, nici eu i-am mai răspuns când m-a sunat. Apoi ne-am împăcat și am început să vorbim din nou de fotbal.

Dar nu vorbeam despre fotbal. Mă întreba ce fac, cum sunt și așa mai departe. Și acum vorbesc cu el, am vorbit și de ziua dânsului, adică suntem într-o relație ok, d-aia am și preferat să ne strângem mâna ultima oară când am fost și să rămânem prieteni", a spus Constantin Budescu, la Digisport.

48 de meciuri, 14 goluri și 13 pase decisive a strâns Budescu la FCSB

Constantin Budescu, impresionat de Markovic, Olaru și Octavian Popescu

Poreclit "Artistul", Budescu a impresionat de-a lungul carierei publicul cu tehnica sa, iar acum și-a îndreptat atenția către noua generație și a numit trei fotbaliști din Liga 1 care îl impresionează: Jovan Markovic (Universitatea Craiova), Darius Olaru și Octavian Popescu (FCSB).

Despre ultimii doi, pe care i-a avut și colegi la FCSB, Budescu spune că nu ar trebui să lipsească din naționala României.

"Markovic îmi place foarte mult. Nu știu de ce toată lumea l-a zăpăcit că ba e gras, ba nu e gras. Așa e construcția lui. Trebuie să îl lăsăm... ați văzut, a marcat un gol superb, chiar l-am revăzut.

Îl avem pe Olaru la FCSB, care îmi place foarte mult și n-ar trebui să lipseasă din echipa națională. Mai sunt... Tavi Popescu, la fel.

Sunt jucători tineri care trebuie să prindă încredere, să li se dea încredere, să joace și să ajute echipa națională", a mai spus Budescu.