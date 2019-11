BREAKING NEWS: Surpriza URIASA! L-au adus pentru Europa, dar azi l-au dat afara! Ce antrenor pleaca din Liga 1

La inceputul sezonului anuntau ca au dat lovitura. Lucrurile n-au mers, insa, asa cum si-au dorit.

Azi a venit anuntul: Csaba Laszlo pleaca de la Sepsi. Gazeta Sporturilor anunta ca antrenorul va fi inlocuit de Leo Grozavu, un apropiat al managerului general Sfaiter.

Conducerea clubului din Sf. Gheorghe avea asteptari mult mai mari de la colaborarea cu Laszlo, fost antrenor la Hearts, in Scotia, si fost selectioner in Lituania si Uganda.

Liber de contract dupa despartirea de Petrolul, produsa acum un an, Leo Grozavu e favoritul sefilor lui Sepsi pentru a-l inlocui pe Csaba Laszlo. In acest sezon a mai fost aproape si de Dinamo, insa negocierile au picat in ultimul moment.

Dupa 16 etape, Sepsi e pe 11 in Liga 1. Are doar doua victorii si nu mai putin de 10 rezultate de egalitate.