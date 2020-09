BREAKING NEWS | Gigi Becali, convins sa faca OFERTA! Portarul pe care FCSB a vrut neaparat sa il aduca: "A fost de acord sa il luam!"

Gigi Becali si-a dat acordul pentru ca FCSB sa mai aduca un portar la echipa.

Mihai Stoica a fost omul care a insistat pentru readucerea lui Florin Nita la FCSB, iar Gigi Becali a fost convins in cele din urma.

Negocierile cu portarul au decurs favorabil si cele doua parti ajunsesera la o intelegere, insa in cele din urma Nita nu a mai dat niciun semn. Internationalul roman trebuia sa discute cu sefii de la Sparta Praga pentru a fi lasat sa plece:

"Eu am discutat personal cu Florin Nita inainte de a incepe sezonul, i-am facut o oferta. Bineinteles ca Gigi a fost de acord, el (n. r. Nita) a fost multumit de oferta, dar a cerut un an in plus de contract. Am vorbit cu Gigi, a fost de acord. Mi-a zis ca se duce sa vorbeasca cu sefii de la Sparta, a trecut mai bine de o luna si nu a primit niciun raspuns. Vorbise si Pintilii cu el, stia ca la momentul acesta Vlad e portarul numaru 1. Dar Nita ne putea ajuta, putea sa devina numarul 1. Nu se poate spune ca am neglijat aceasta pozitie", a spus Mihai Stoica la Digi Sport.