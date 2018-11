BREAKING NEWS | Exclusiv: AFARA DIN BUCURESTI! Becali a anuntat unde muta Steaua dupa inchiderea National Arena

FCSB pleaca din nou din Bucuresti!

Nu va ajunge la Voluntari, unde a mai jucat in acest sezon pe teren propriu. Stelistii se muta acasa la Dica. Vor disputa la Pitesti ultimele meciuri oficiale din acest sezon, anunta Gigi Becali pentru www.sport.ro!

Nu e prima data cand ros-albastrii ajung in Arges pentru a disputa partidele considerate 'acasa'. Acum fix 3 ani, cu Radoi, apoi cu Reghecampf antrenor, FCSB a jucat la Pitesti timp de mai multe luni.



Steaua a inceput jocurile pe Nicolae Dobrin la finalul lui noiembrie, pentru a reveni pe Arena Nationala abia in aprilie 2016, pentru un meci cu ASA Tg. Mures. In total, Steaua a avut 6 meciuri oficiale la Pitesti.

FCSB va imparti stadionul cu FC Arges, echipa din liga a doua.