BREAKING NEWS: "Am fost la un pas de o mare tragedie! Am vazut cand i-au dat socul ala, bine ca a pornit aparatul ala! Au salvat o viata!" Prunea, in STARE DE SOC! Dezvaluiri IREALE

Florin Prunea spune ca medicul lui Dinamo s-a temut de ce e mai rau cand l-a vazut pe Neagoe cazand pe banca!

Prunea nu-si explica ura dintre fani si conducerea 'cainilor'. Managerul general al clubului spune ca ia si el in calcul sa renunte la functie!

"Am fost la un pas de o mare tragedie. Cred ca n-ar trebui sa mai vorbim de fotbal in asemenea momente. Atata ura n-am vazut in viata mea! Am vazut oameni desfigurati la fata si la Constanta, si aici. E un simplu sport, de unde s-a adunat atata ura? E clar ca s-a intamplat ceva. Totul e bine cand se termina cu bine. In momentele astea, cand sunt lucruri de viata si de moarte... Ma bucur ca nu s-a intamplat nenorocirea. A fost afectat de ce s-a intamplat. Daca stiam ca se ajunge aici, poate il lasam naibii de fotbal.

Toata saptamana l-am vazut dialogand destul de greu. L-am vazut afectat. Repet, atata ura nu pot sa inteleg. Am cunoscut sefi de galerie, dinamovisti adevarati... nu pot sa cred cand vad atata ura. Nu pot sa inteleg! Nu merge treaba, pleaca antrenorul, pleaca presedintele. Nu pot sa inteleg, sincer. Il sfatuiesc sa se odihneasca si sa-l lase naibii de fotbal. N-are nicio vina. A fost si jucator al lui Dinamo, a marcat pentru Dinamo. In momentul de fata suntem in stare de soc, importanta e refacerea lui Eugen. A fost foarte, foarte aproape de o mare nenorocire. Am fost acolo cand i-au dat socul, bine ca a pornit aparatul ala, a pornit o viata de om.

Trebuie sa ne linistim cu totii, e o perioada grea. Ma gandesc si eu serios daca mai continui. As vrea sa fiu alaturi de baieti. Ii simt si pe ei, toata lumea e preocupata, ingrijorata, de maine trebuie sa pregatim meciul urmator. Ma asteptam la dinamovisti sa fie mai intelegatori. Ce s-a intamplat la clubul asta nu pot sa-mi dau seama. Cred ca bomba asta va exploda daca nu se potolesc fanii. Doamne fereste sa nu se intample ceva. Cand e vorba de viata si de moarte nu trebuie sa facem niciun pas in spate", a spus Prunea la Digisport.