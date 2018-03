Bratu, inainte de startul play-out-ului: "Vreau sa rezist la Dinamo, de asta am venit aici!" Ce se intampla cu Torje si Rat: "Inca nu ne-am gandit la asta!"

Dinamo a ratat play-off-ul si va juca luni primul meci din play-out.

Florin Bratu si-a avertizat jucatorii inaintea meciului cu Gaz Metan ca Dinamo trebuie sa inceapa sa se redreseze si sa incerce sa castige fiecare meci din play-out pentru a se revansa fata de suporteri.

Bratu a vorbit si despre situatia lui Torje si Razvan Rat. Torje este si va ramane la Dinamo pentru a ajuta echipa, in timp ce Rat doar se antreneaza alaturi de dinamovisti.

"Trebuie sa fim foarte atenti si determinati pentru a obtine cele trei puncte. Trebuie sa ne batem pana la capat pentru clubul Dinamo. Pentru a ne castiga in continuare salariile si pentru a readuce acel spirit. Caracterele tari se vad in momentele dificile. Simt si jucatorii ca e un moment dificil si trebuie sa ne ridicam un pic din aceasta situatie.

Vreau sa rezist la Dinamo, da. De asta am si venit. Ne-am facut obiective pe termen scurt si mediu, sa incercam sa castigam fiecare meci in parte. Dinamo are trei sau patru jucatori care la un moment dat pot fi introdusi in echipa. Din vara vom vedea ce se va intampla. Torje este la antrenamente, speram ca impreuna sa ridicam aceasta echipa. Razvan Rat se antreneaza cu noi, e o onoare pentru orice jucator sa-l ai in vestiar. Nu i-am facut nicio oferta momentan. Trebuie sa ne linistim un pic, avem niste meciuri importante, nu ne-am gandit deocamdata la asta.

Normal ca domnul Negoita se implica, este patronul echipei. Este si dansul foarte suparat, dar incerc, alaturi de echipa, sa-i dam speranta ca din sezonul urmator putem forma o echipa competitiva la Dinamo. Nemec este accidentat, solutiile din atac sunt Popa, Moldoveanu si Pesic", a declarat Florin Bratu la conferinta de presa.